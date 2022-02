Venäjän tulevaisuus on Kiinan käsissä

Kiina hioo rauhassa strategiaansa Ukrainan sodan seurausten mukaan.

Kun Mao Zedong vieraili Neuvostoliitossa vuonna 1949, hän odotti saavansa selkään taputukset Kiinan valloittamisesta kommunismille. Kehujen sijaan Stalin nöyryytti Maoa. Kesti päiviä ennen kuin Neuvostojohtaja suostui ottamaan Maon vastaan. Vaikka diktaattorit solmivat ystävyys- ja yhteistyösopimuksen, Mao ei koskaan antanut anteeksi sitä, että häntä kohdeltiin Moskovassa kuin tolloa.

Nyt osat ovat vaihtuneet. Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää lähentyä Kiinan kanssa, hän on nyt se pienempi, mitättömämpi kaveri ja muulle maailmalle hylkiö. Putinin hyökätessä Ukrainaan Venäjältä katosivat ystävät. Kiinakaan ei ainakaan julkisesti ole antanut tukeaan Putinin toimille.

Kiinaa ja Venäjää yhdistää inho Yhdysvaltojen globaalia hegemoniaa kohtaan. Toinen yhdistävä tekijä on autoritaarinen valtiomuoto.

Venäjän talous on kuitenkin pieni verrattuna Kiinan talouteen. Venäjällä ei ole myydä Kiinalle muuta kuin öljyä, maakaasua ja asejärjestelmiä. Näistä aseet kiinnostanevat Kiinaa eniten. Kiina saattaa muodon vuoksi ostaa Venäjältä myös fossiilista energiaa mutta pitkään tämä ei voi jatkua.

Maailmassa, myös Kiinassa, on käynnissä siirtymä kohti päästöttömiä energianlähteitä. Suurista valtioista vain Venäjä ei ole lähtenyt vihreään siirtymään mukaan. Tämä on Venäjän pahin strateginen virhe Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen. Ilmastonmuutoksen hidastaminen on välttämätöntä myös autoritaarisille hallinnoille.

Kybersotakyvykkyyksistään huolimatta Venäjä ei ole myöskään kyennyt haastamaan Yhdysvaltoja ja Kiinaa maailman datavirtoihin ja dataan liittyvän jättimäisen talouden valtiaina.

Kiina on vuosikymmeniä hionut omaa Taiwanin-valloitussuunnitelmaansa mutta Kiinalla ei ole kiirettä yrittää toteuttaa sitä. Toisin kuin Ukrainassa, hyökkäyksestä Taiwaniin seuraisi todennäköisesti Yhdysvaltojen sotilaallinen vastaus, mitä Kiina yhä varoo. Kiina seuraa tarkkaan, mihin Putinin sotaseikkailu johtaa ja hioo pitkän aikavälin strategiaansa sen mukaisesti.

Samalla Venäjän tulevaisuus on käytännössä Kiinan käsissä. Venäjä ehkä onnistuu Kiinan lisäksi luomaan kumppanuuksia Keski-Aasian maiden kanssa, mutta niillä ei ole Venäjälle ratkaisevaa merkitystä, toisin kuin Kiinalla.

Jos Kiina päättää antaa Venäjälle omaa huipputeknologiaansa niin vihreässä siirtymässä kuin datavirtojen hallinnassa, Venäjän vastaisten pakotteiden teho laimenee.

Ukrainan sodan lisäksi maailma katsoo nyt tarkkaan, mitä KIinan johtaja Xi Jinping tekee seuraavaksi. Hänen vallassaan on paljon.