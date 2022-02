Venäjän hyökkäys Ukrainaan laittaa myös Suomen miettimään monet tärkeät asiat uusiksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin paljasti torstaiaamuna todellisen luonteensa.

Hän hylkäsi diplomatian tien ja marssitti joukkonsa itsenäisen Ukrainan valtion alueelle maalla, merellä ja ilmassa. Venäjän johdon selvä pyrkimys on ottaa Ukraina hallintaansa tavalla tai toisella.

Kysymys on äärimmäisen järkyttävästä ja törkeästä teosta kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia vastaan.

Torstain hyökkäyksetkin ovat jo vaatineet ensimmäiset kuolonuhrinsa. Lähitulevaisuuden synkkiä näkymiä ei voi kuin vain arvailla.

Suomen valtion johto, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin, tuomitsivat Venäjän toimet jyrkästi heti aamulla. Hyökkäys on tuomittu laajasti myös kautta maailman.

Suomen linja on mennä asiassa yhtä jalkaa Euroopan unionin kanssa. EU:n on määrä päättää uusista pakotteista jo torstaina pidettävässä huippukokouksessa. Taloudellisten pakotteiden on oltava erittäin laajoja ja kattavia. Jo nyt on nähty, ettei muutaman oligarkin tilin jäädyttäminen vaikuta Venäjän päätöksiin millään lailla. Maa on kerännyt sotakassaansa jo vuosia.

Venäjän pyrkimys näyttää olevan muuttaa Euroopan ja maailmankin sotilaspoliittista tasapainoa ja ottaa maita suoraan etupiiriinsä ja valtansa alle. Pienten maiden suvereniteetillä ei tunnu olevan tässä kuviossa mitään merkitystä.

Presidentti Niinistö ja Suomen puolustusvoimien johto ovat vakuuttaneet, että uhka ei koske tällä hetkellä Suomea, ja näin varmasti on, mutta torstaiaamu avasi silmät monessa asiassa.

On selvää, että nyt on myös Suomen turvallisuuspolitiikassa uuden arvioinnin hetki. Suomella on onneksi vahvat omat puolustusvoimat sekä merkittäviä turvallisuuspoliittisia kumppaneita kuten Ruotsi, Norja, Yhdysvallat, Britannia ja EU-maat. Samoin tärkeä osansa on myös Nato-kumppanuudella. Näitä kaikkia yhteyksiä on vahvistettava.

VENÄJÄN hyökkäys myös sai suomalaiset keskustelemaan Suomen Nato-jäsenyydestä ilman kiertoilmauksia.

Samoin on mietittävä, millaisia energiapoliittisia riippuvuuksia Suomella on Venäjään. On erittäin tarpeellista, että Fennovoiman ydinvoimalasta tehdään turvallisuuspoliittinen selvitys.

Suomi tarvitsee nyt sisäistä yhtenäisyyttä. Eduskunnan keskiviikkoinen keskustelu osoitti, että puolueiden käsitykset Suomen turvallisuuden vaalimisesta ovat hyvin samansuuntaisia.

Se on tärkeä asia tällaisina aikoina.