Pirkanmaan työllisyystilanne on jo yhtä hyvä kuin ennen koronapandemiaa.

Pirkanmaan tiistaina julkaistut tuoreet tammikuun työllisyystilastot puhuvat tuttua kieltä työmarkkinoiden tilanteesta.

Työttömyyden rinnalla lähes yhtä huolestuttavaksi ilmiöksi on noussut monien alojen vaikeus löytää koulutettua ja pystyvää työvoimaa. Esimerkiksi myynti- ja palvelu- sekä rakennusalalla on samaan aikaan sekä työvoiman tarvetta että työttömyyttä.

Tähän pitää työvoimaviranomaisten löytää ratkaisu, sillä yhteiskunnan toimivuus ei pitkässä juoksussa kestä tällaista kohtaanto-ongelmaa.

Tässä kaksijakoisessa työllisyystilanteessa huolta aiheuttaa myös pitkäaikaistyöttömyyden kääntyminen kasvuun. Tilanne on toki huomattavasti parempi kuin synkimpinä vuosina 2016–2017, mutta näihin heikkoihin signaaleihinkin pitää pystyä reagoimaan.

Toinen huolenaihe on, ettei Pirkanmaan työllisyys ole suotuisista suhdanteista huolimatta paljonkaan parantunut vanhimmissa työnhakijaryhmissä eli 60–64-vuotiaissa.

Myös erot naisten ja miesten kyvyssä työllistyä ovat pysyneet suurina. Tähän epäkohtaan pitää pystyä vaikuttamaan jo koulutuspolun varhaisessa vaiheessa.

Ilonaiheitakin tuoreista tilastoista löytyy.

Tampereen ympäristökunnissa työllisyystilanne on säilynyt hyvänä. Erityisesti Ylöjärvi, Pirkkala ja Lempäälä loistavat alle seitsemän prosentin työttömyydellään. Perinteisesti myös elinvoimaiset maaseutukunnat Pälkäne ja Vesilahti menestyvät.

Vastaavasti huolta aiheuttaa vastikään Pirkanmaan maakuntaan liittyneen Kuhmoisen lohduton tilanne. Siellä peräti joka kahdeksas työikäinen on ilman työtä. Kuhmoisissa korostuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja yli 50-vuotiaiden vaikeus työllistyä.

Kokonaisuutena katsoen voisi todeta, että työvoimatilanne on palautunut koronaepidemiaa edeltävään aikaan eli alkuvuoteen 2020. Merkittävä ero on kuitenkin siinä, että avoimia työpaikkoja on nyt runsaasti ja moni yritys ei pysty lunastamaan kasvupotentiaaliaan, kun paikkoja ei saada täytettyä.

Tässä epäkohdassa myös valtiovallan pitää ottaa hallitusohjelman mukaisesti roolia ja mahdollistaa ulkomaisen työvoiman saatavuus tilanteissa, joissa kotimaan työmarkkinoilta ei pätevää työvoimaa löydy.

Pirkanmaan vetovoima on kasvanut jo vuosien ajan. Täällä on halua kasvaa ja kehittyä. Yrityksillä on kyky menestyä ja innovaatioita kehitetään koko ajan. Tänne halutaan myös muuttaa, joten työllistymisen esteitä pitää raivata. Vaikka tilanne on kokonaisuudessaan lähes Suomen paras, se voisi olla vieläkin parempi.