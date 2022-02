Vladimir Putin rikkoo häikäilemättömästi kansainvälisen oikeuden periaatteita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tunnustavansa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden ja määräsi sotilaita Luhanskiin ja Donetskiin ”turvaamaan rauhaa”. Tosiasiassa kyse on siitä, että Venäjä on tunkeutunut oikeudettomasti Ukrainaan.

Erikoisessa tv-puheessaan Putin kyseenalaisti Ukrainan olemassaolon itsenäisenä valtiona. Putin toimii häikäilemättömästi ja rikkoo räikeästi kansainvälisen oikeuden periaatteita. Venäjän toimet loukkaavat Ukrainan itsemääräämisoikeutta eivätkä ole millään tavalla hyväksyttäviä.

Putin on lietsonut sotaa pitkään. Venäjä on koonnut Ukrainan läheisyyteen mittavan määrän sotilaita ja raskasta sotakalustoa.

On hyvä muistaa, että separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo vuodesta 2014 lähtien. Silloin Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Putinin tuoreimmat ratkaisut vievät pohjan Minskin sopimuksilta, joilla on tähdätty aselepoon Itä-Ukrainassa.

Venäjä on vaatinut, että sotilasliitto Nato ei saa laajentua itään. Erityisesti Venäjää huolettaa ajatus Ukrainan liittymisestä Natoon. Tosiasiassa Nato ei uhkaa Venäjää. Nato puolustaa jäsenmaitaan, jos niihin kohdistuu sotilaallista uhkaa.

Venäjä haluaa ilmiselvästi osoittaa vaikutusvaltaansa Itä-Euroopassa ja osoittaa, että Ukraina kuuluu sen valtapiiriin. Putinin haaveena vaikuttaa olevan Venäjän kasvattaminen Neuvostoliiton kaltaiseksi suurvallaksi. Valko-Venäjä on jo Putinin takataskussa.

Suomi on aivan oikein tuominnut Venäjän toimet nopeasti. Nyt niihin pitää myös vastata osana Euroopan unionia. Venäjän vastaisten pakotteiden on oltava tuntuvia. Suomen ja Euroopan unionin on osoitettava Ukrainalle solidaarisuutta.

Suomen suhde itänaapuriin on poikkeuksellinen. Yhteinen rajaviiva on pitkä, lähihistoriassa ovat suomettumisen aika ja pitkä sota Neuvostoliittoa vastaan. Suomi ei kuitenkaan ole idän ja lännen välissä vaan osa länttä: demokraattinen ja vapaa Euroopan unionin jäsenmaa ja Naton yhteistyökumppani. Onneksi Suomella on myös uskottava puolustus.

Venäjä maksaa toiminnastaan kovaa hintaa jo nyt. Pakotteilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia maan talouteen. Moskovan pörssi sukelsi rajusti jo tiistaina.

Venäjä tuskin pyrkii koko Ukrainan miehittämiseen. Se edellyttäisi raskasta suursotaa, jolle olisi vaikea saada Venäjän kansan suosiota. Venäjällä riittäisi ongelmia omastakin takaa.