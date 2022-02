Tampereella ja lähikunnissa tarvitaan lisää lukiopaikkoja.

Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen opintoihin käynnistyy tänään, ja peruskoulunsa päättävien nuorten on viimeistään näinä viikkoina aika tehdä tärkeä päätös (Uutiset A4–5).

Tähän asti asuinpaikka on määritellyt suuren osan koulupolkua, mutta nyt pitää pohtia, kulkeeko tie kohti esimerkiksi ylioppilastutkintoa, ammatillista tutkintoa tai kenties niiden yhdistelmää.

Oli vaihtoehto mikä tahansa, oppivelvollisuus jatkuu tuoreen lain perusteella 18-vuotiaaksi saakka. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella peruskoulunsa päättävällä nuorella on hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori ei heti ensi yrittämällä saa opiskelupaikkaa.

Monella on kuitenkin huoli mielekkään jatko-opintopaikan löytymisestä. Lukiokoulutuksessa keskiarvorajat ovat nousseet viime vuosina paikoin varsin korkeiksi etenkin Tampereella.

Koska lukioon voi hakea kotikunnasta riippumatta, Tampereenkin lukioissa noin 40 prosenttia uusista opiskelijoista on ulkopaikkakuntalaisia. Se puolestaan nostaa keskiarvorajoja. Viime vuonna alin keskiarvoraja Tampereen kaupungin lukioissa oli 7,82.

Tänä vuonna tilanne saattaa hieman helpottua, kun Tampereen kaupungin lukioihin lisätään noin 90 uutta aloituspaikkaa. Lisäpaikkojen määrä on kuitenkin niin maltillinen, että se tuskin ratkaisee koko ongelmaa. Varsinkin, kun Tampere ja koko kaupunkiseutu kasvavat vauhdilla, mikä tarkoittaa myös lisää koulutettavia nuoria.

Tampereen seudulla ongelmana on, että myös uusimmat ja rakenteilla olevat lukiot saattavat olla valmiiksi liian pieniä. Tampereen naapurikunnista esimerkiksi Ylöjärven lukiossa on tunkua.

Toisaalta Pirkanmaalla on paljon pieniä kuntia, joiden lukioihin mahtuisi enemmänkin opiskelijoita kuin nyt. Uusia lukiolaisia houkutellaan erikoistumisella. Pirkanmaalla esimerkiksi Kuhmoisissa toimii ratsastusopetusta tarjoava lukio, Ruovedellä voi puolestaan valita esimerkiksi eläinlääketieteellisen painotuslinjan ja Ikaalisissa arkkitehtuuri- tai yrittäjyyslinjan.

Myös ammattiopinnoissa on vaihtoehtoja runsaasti. Siitä hyvä esimerkki on vaikkapa metsäkoneenkuljettajan koulutus Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kurun toimipisteessä, jossa on tällä hetkellä opiskelijoita Hämeenlinnasta, Uudestakaupungista ja Salosta asti.

Vaihtoehtoja siis on, mutta kaikkein tärkeintä on, että jokainen nuori löytää itselleen mieluisan opiskelupaikan. Opiskelumotivaatiolle on myrkkyä, jos nuori päätyy pakkohaun seurauksena alalle, joka ei oikeastaan kiinnosta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että jokaiselle nuorelle löytyy mieluisa paikka.