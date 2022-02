Energiantuotanto ja liikenne ovat keskellä valtavaa murrosta. Se vaatii sietokykyä jokaiselta, mutta myös kaukonäköisiä päätöksiä.

Reilun viikon aikana on uutisissa kerrottu mielenilmauksista niin polttoon perustuvaa kaukolämpöä vastaan kuin autoilun korkeiden kustannusten alentamiseksi. Kuljetusyrittäjät ovat kertoneet, kuinka valtava vaikutus dieselin hinnannousulla on yrityksissä.

On kerrottu Tampereen Tarastenjärvelle suunniteltavasta laitoksesta, jossa aiotaan tuottaa vihreää vetyä ja uusiutuvaa metaania raskaan liikenteen käyttöön. Laitos käyttäisi tuulivoimaa ja hyödyntäisi pirkanmaalaisten sekajätteiden polttamisessa syntyvää hiilidioksidia. Hukkalämpöä hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa.

Tänään Aamulehti uutisoi, kuinka Pirkanmaa on ollut lähes tyhjä alue Suomen tuulivoimakartalla, mutta ei ole enää kauaa. Teknologian kehitys mahdollistaa tuulivoiman hyödyntämisen entistä paremmin myös sisämaassa. Pirkanmaalla on selvittelyssä yhdeksän hanketta, joiden kaikkien toteutuessa tuulivoimaloita nousisi yhteensä lähes sata. Tuulivoimaloita alkaa siis hyvin todennäköisesti näkyä yhä useamman tutuissa maisemissa.

Nämä yksittäiset uutiset ovat osaltaan myös isomman kuvan eri kulmia: ne kertovat valtavasta murroksesta, jonka keskellä energiantuotanto ja liikenne parhaillaan ovat.

Se on jo nyt vaikea, monen ihmisen ja yrityksen taloutta runteleva murros. Se on myös murros, jota sävyttävät omaan arkeen, lähiympäristöön kuin koko maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyvät huolet ja ahdistus. Samaan aikaan se on myös uusien mahdollisuuksien, tieteen ja teknologian huikean kehityksen ja kirkkaiden näkymien valaisema murros.

Se vaatii sietokykyä jokaiselta, mutta myös päätöksiä, joilla tuetaan niiden ihmisten ja yritysten selviytymistä, joihin murros kovimmin osuu. Perjantaina hallitus kertoi alkavansa valmistella muun muassa ammattidieselverojärjestelmää helpottaakseen kuljetusalan yritysten ahdinkoa. Kotitalouksille aletaan valmistella valtion lainatakausmallia, jolla tuettaisiin esimerkiksi rakennusten energiatehokkuutta parantavia investointeja.

Ne ovat tärkeitä päätöksiä, mutta valmistelun aloittaminen ei vielä pelasta kenenkään taloutta. Energian hinnannousu tuntuu yritysten ja kotitalouksien arjessa kipeästi jo nyt.

Muutos yhä laajemmin kohti vähäpäästöisiä ja uusiutuvia energianlähteitä ja tuotantotapoja on välttämätön ja väistämätön, ja sen vauhtia pitäisi pystyä lisäämään nykyisestä. Samaan aikaan energian hintaan vaikuttavat monet muutkin syyt aina geopolitiikasta säähän. Siksi tarvitaan suurta viisautta ja kaukonäköisyyttä siinä, miten tuetaan muutosta mutta samalla estetään siitä tulemasta yksittäisille ihmisille ja yrityksille kohtuuttoman raskas.