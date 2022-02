Suomessa tuhannet sairastuvat diabetekseen joka vuosi. Moni sairastaa tautia tietämättään.

Suomessa arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa diabetesta sairastavaa ihmistä. Heistä jopa 100 000 sairastaa tautia tietämättään.

Tiedossa olevista diabeetikoista tyypin 2 diabetesta sairastaa noin 350 000 ihmistä. Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 ihmistä. Joka vuosi uusia kakkostyypin diabetestapauksia ilmaantuu noin 20 000. Ykköstyypin diabetekseen sairastuu vuosittain noin 2 000 suomalaista.

Molempien tautityyppien määrä on ollut Suomessa kasvussa jo pitkään. Siksi on erinomainen uutinen, että tyypin 1 diabetesta mahdollisesti ehkäisevä rokote on toiminut hyvin ensimmäisissä ihmisillä tehdyissä faasi I -vaiheen kokeissa. Rokote on alustavien tietojen mukaan tuottanut hyvän vasteen, eikä se ole aiheuttanut vakavia haittavaikutuksia (AL 15.2.).

Ensimmäisen vaiheen kokeiden lopulliset tulokset valmistuvat vasta keväällä, mutta jo nyt on hyvä syy uskoa, että rokotetutkimusta päästään jatkamaan laajempiin ihmisillä tehtäviin faasi II -vaiheen kokeisiin.

Rokotekokeet on rahoittanut yhdysvaltalainen Provention Bio -yritys. Myös Tampereella on syytä ylpeyteen, sillä täällä työtä diabetesrokotteen eteen on tehty vuosikymmeniä. Moni rokotteen kehittämisen kannalta merkittävä kehitysaskel on Tampereen yliopistossa tehdyn työn ansiota.

Uuden rokotteen kehittäminen vie vielä vuosia. Vaikka rokote ei kaikkia ykköstyypin diabetestapauksia estäkään, pelkästään se, että se estäisi taudin puhkeamisen monella pienellä lapsella, olisi merkittävä saavutus diabeteksen vastaisessa taistelussa.

Tiedetään, että isän tai äidin sairastama diabetes lisää myös lapsen riskiä sairastua diabetekseen molemmissa tautityypeissä. Lisää tietoa tarvitaan kuitenkin siitä, miksi esimerkiksi läheskään kaikki samoilla elintavoilla ja lähes samanlaisella genetiikalla varustetut ihmiset eivät sairastu tyypin 2 diabetekseen.

Tähän haetaan vastauksia muun muassa epigenetiikasta eli mekanismeista, jotka kytkevät geenejä päälle ja pois päältä. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa, onko diabeteksen taustalla jokin altistava epigeneettinen profiili ja onko altistava profiili periytynyt vanhemmilta.

Epigenetiikan avulla voidaan saada vastauksia myös siihen, mitkä ympäristötekijät ovat avainasemassa diabeteksen puhkeamisessa.

Myös epigenetiikan saralla Tampereen yliopistossa tehdään maailmanluokan tutkimusta. Voidaankin hyvin sanoa, että Tampereella taistellaan diabetesta vastaan kahdella tärkeällä rintamalla.