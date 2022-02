On turha odottaa, että saaritäytön laajentaminen hyväksyttäisiin mukisematta.

Tampereella koettiin keskiviikkona historiallinen hetki, kun pitkään kiistelyn kohteena olleen Näsisaaren rakentaminen alkoi. Ensimmäiset kivikasat pudotettiin Näsijärveen Hiedanrannan edustalla.

Näsijärveen nyt muodostuva tekosaari mahdollistaa Tampereen raitiotien 2B-osuuden rakentamisen. Raitiotie kulkee Santalahdesta Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen.

Lielahden rantaan Paasikiventien kupeeseen kohonnut yli miljoonan kuution kivivuorikin alkaa vihdoin huveta maisemasta, kun kivilouhetta upotetaan järveen tekosaarta varten.

Lue lisää: Ensimmäiset kivikuormat on nyt kuljetettu Näsijärveen Tampereella – Katso tallenteelta, miten monta mutkaa kohdanneen Näsisaaren rakentaminen alkoi

Tie tähän pisteeseen on ollut pitkä ja kivinen. Hanke on ollut monta kertaa vaakalaudalla, kun valituksia on käsitelty eri oikeusasteissa.

Näsisaaren rakentamisen vaikutukset vesistöön ovat herättäneet kiivasta keskustelua hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Lopulta viime joulukuussa korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituslupahakemuksen ja antoi luvan Näsisaaren rakentamiseen. Täytön mahdollistavassa päätöksessä korkein hallinto-oikeus edellytti, että rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen ja veden laatuun tarkkaillaan tiiviisti.

Tampereella ehdittiin jo pelätä, että KHO:n käsittely saattaisi viivästyttää hanketta pitkään.

Tekosaaren täytön on määrä olla valmiina loppuvuodesta, ja ratikan pitäisi kulkea saaren läpi vuonna 2024.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Ensimmäisessä vaiheessa raitiotietä varten rakennetaan 13 hehtaarin järvitäyttö. Myöhemmin tekosaarta on suunniteltu laajennettavaksi niin, että Näsisaareen tulee noin 25 hehtaarin asuinalue jopa 5000 asukkaalle.

Lisätäytölle on kuitenkin haettava vielä erikseen vesilain mukainen lupa.

Länsi-Tampereen Hiedanranta, Lielahti ja Lentävänniemi ovat asuinrakentamisen saralla kaupungin tärkeimpiä kehityskohteita.

Näsisaaren toteutuminen oli välttämätöntä, jotta nämä alueet ovat tulevaisuudessa saumattomasti saavutettavissa myös ratikalla.

Hankkeen peruuntuminen olisi ollut myös suuri taloudellinen menetys, sillä sen valmisteluun on poltettu miljoonia euroja veronmaksajien rahoja.

Silti on turha odottaa, että aikanaan, kun saaritäytön laajentaminen tulee ajankohtaiseksi, hanke hyväksyttäisiin mukisematta.

Tästäkin suunnitelmasta käydään tulevaisuudessa varmasti vielä monia taisteluita.