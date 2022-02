Tamperelaisten työssäkäynti pääkaupunkisedulla on kasvanut merkittävästi. Tuoreimmissa luvuissa ei ole mukana korona-ajan vaikutuksia.

Tampereen kaupunkiseudun työpaikkojen määrä ei ole pysynyt työllisen väestön nopean kasvun perässä. Työtä tekevien määrä on lisääntynyt suhteessa työpaikkoihin vuosina 2011–2019 etenkin Tampereella.

Sen sijaan Tampereen kehyskunnissa tilanne on toinen: työpaikkoja on nyt selvästi enemmän suhteessa työlliseen väestöön kuin kymmenen vuotta sitten.

Kehyskunnat ovat muuttuneet pelkistä asuinkunnista myös työpaikkakunniksi. Erityisen merkittävä kasvu työpaikkojen määrässä on tapahtunut Pirkkalassa. Kunnassa on tietoisesti lisätty yritystonttien määrää, ja se näkyy hurjana piikkinä verrattuna muihin kuntiin.

Pirkkalan työpaikkamäärä on kasvanut 46 prosenttia, ja työpaikkaomavaraisuus lähentelee jo sataa prosenttia. Toiseksi eniten työpaikkamäärä on kasvanut Lempäälässä, 14 prosentin verran. Seudulla ainoastaan Oriveden työpaikkamäärä on laskenut viime vuosikymmenen alusta.

Tampereen kaupunkiseutu julkaisi tiistaina katsauksen alueen väestön kehityksestä ja työssäkäynnistä vuosina 2011–2019. Tätä tuoreempaa tietoa ei ole saatavilla, eikä luvuissa siis ole mukana korona-ajan vaikutuksia.

Työpaikkojen määrä on kasvanut erityisesti Tampereen keskustan eteläosassa ja Lakalaivasta Pirkkalaan kulkevan läntisen kehätien varrella.

Tämä on yksi selitys Pirkkalan työpaikkamäärän suureen nousuun. 2000-luvun alkupuolella läntinen kehätie laajennettiin moottoritieksi, ja se avattiin vuonna 2009. Sen jälkeen tien varrelle ja liittymien ympäristöön on rakentunut kovaa tahtia teollisuushalleja, ja moni iso työnantaja on saanut kotipaikakseen Pirkkalan.

Samansuuntaisia näkymiä on hahmoteltu myös Lempäälän ja Pirkkalan välisiin metsiin, jonne suunnitellaan uutta moottoritietä ja uutta kakkoskehää. Näiden tiehankkeiden ympärille halutaan myös kaavoittaa runsaasti yritystontteja. Liikenneyhteyksien lisäksi uutta tietä perustellaan juuri Tampereen seudun elinvoiman kasvulla. Toisella puolella vaakakupissa ovat monelle tärkeät luontokohteet.

Tampere on vahva työpaikkakeskittymä, mutta työpaikkaomavaraisuus on laskenut 10 vuodessa muutamia prosentteja. Samaan aikaan tamperelaisten työssäkäynti etenkin pääkaupunkisedulla on kasvanut merkittävästi vuosien 2015 ja 2019 välillä.

Olisikin tärkeää pitää huolta siitä, että Tampereella on riittävästi tarjolla hyviä yritystontteja, ajanmukaisia toimitiloja ja erityyppisiä mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille. Lähikuntien kasvava tarjonta on koko kaupunkiseudun etu, mutta Tampereen pitää olla alueen veturi.