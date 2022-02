Ukrainan tilanne on huolestuttava

Kaikilla rintamilla on nyt pyrittävä kohti diplomaattista ratkaisua. Sota olisi vakava asia paitsi Ukrainalle ja ukrainalaisille niin myös Euroopalle ja koko maailmalle.

Ukrainan jo valmiiksi vakava kriisi kärjistyi viikonloppuna entisestään. Suomen ulkoministeriö seurasi myöhään useiden muiden länsimaiden linjaa ja kehotti Ukrainassa oleskelevia suomalaisia poistumaan maasta välittömästi.

Ulkoministeriön mukaan Ukrainan turvallisuustilanne on edelleen kiristynyt ja arvaamaton. Venäjä on koonnut Ukrainan lähiseudulle arvioiden mukaan noin 100 000 sotilasta. Lauantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kommentoi tiedotustilaisuudessa Venäjän olevan valmis hyökkäämään milloin tahansa.

Tilanteen räjähdysherkkyydestä kertoo myös julkisuuteen tuodut Yhdysvaltojen tiedustelutiedot, joiden mukaan Venäjä olisi valmis hyökkäämään Ukrainaan jo tällä viikolla, mahdollisesti keskiviikkona.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi on kantanut huolta siitä, että puheet hyökkäyksestä lietsovat paniikkia. Tiedot tarkasta ajankohdasta ovat hyvin epävarmoja, mutta osoittavat, että hiekka valuu diplomatian käytössä olevassa tiimalasissa. Aikaa ei ole hukattavaksi.

On selvää, että kaikkien osapuolten on tehtävä parhaansa, että sota voidaan välttää. Olemme eläneet kaksi vuotta valtavaa epävarmuutta aiheuttavan koronapandemian keskellä. Sota Euroopassa tarkoittaisi uutta, suurta huolenaihetta, puhumattakaan siitä, mitä Venäjän hyökkäys merkitsisi Ukrainalle ja tavallisille ukrainalaisille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti puhelinkeskustelussa lauantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinia, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, reagoivat Yhdysvallat ja sen liittolaiset nopeasti ja tavalla, joka aiheuttaa Venäjälle nopeita ja vakavia seurauksia.

Myös EU-mailta tarvitaan nyt päämäärätietoista toimintaa konfliktin pysäyttämiseksi ennen kuin on liian myöhäistä. Putin keskusteli puhelimessa lauantaina myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myös näyttäytynyt aktiivisena toimijana.

Putinin kanssa on saavutettava yhteisymmärrys siitä, että rauhanomainen ratkaisu olisi Venäjän kannalta parempi kuin sota. Se on kuitenkin muistettava, että on olemassa asioita, jotka eivät ole neuvoteltavissa. Sellainen seikka on esimerkiksi itsenäisen valtion oikeus päättää omista asioistaan.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että lähipäivät voivat näyttää suuntaa siitä, mitä on luvassa. Tosiasia silti lienee, että Ukrainan kriisiin on tuskin luvassa nopeita, pysyviä ratkaisuja. Aivan ensimmäisenä täytyy kuitenkin tehdä kaikki sen eteen, etteivät jännitteet kärjisty täysimittaiseksi aseelliseksi konfliktiksi.