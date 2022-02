Kansalaisten mahdollisuudet kapenevat, kun energian hinta on yli kipurajan.

Moni kansalainen joutuu nyt miettimään, miten rahat riittävät lämmittämiseen tai kulkemiseen. Sähkön, kaasun ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet niin jyrkästi, että ne ovat ajaneet yrittäjiä ja kansalaisia ahdinkoon. Esimerkiksi talon sähkölaskun nouseminen yli tuhanteen euroon kuukaudessa on monelle kestämätön yhtälö.

Energian korkeilla hinnoilla on vaikutusta kuluttamiseen, viiveellä myös tuotteiden hintoihin, kun niiden valmistaminen ja kuljettaminen kallistuu.

Euroopan energiakriisi kurjistaa kaikkien elämää. Kriisi on kärjistynyt nopeasti, ja se voi jatkua pitkäänkin. Moni Euroopan maa on luopumassa ydinvoiman tuotannosta ja siirtymässä kaasuun tai tuulienergiaan. Epävakaammat tuotantomuodot tulevat nostamaan sähkön hintoja vielä lisää lähivuosina, vaikka jotkin ydinvoimasta luopumassa olevat maat ovat pyörtämässä päätöksiään.

Suomi on harvoja maita, jotka ovat lisänneet ydinvoiman käyttöä. Olkiluoto 3 aloittaa sähköntuotannon helmikuun lopussa.

Ruotsissa ydinvoimaloita on ajettu alas tasaisesti. Viime viikon kovat pakkaset nostivatkin sähkön hinnan Ruotsissa ennätyslukemiin, 200 euroon megawattitunnilta. Esimerkiksi metsäyhtiö Holmen sulki paperikoneitaan korkean hinnan takia.

Suomessa on keskusteltu polttoaineiden ja energian korkeasta hinnasta. Suurin osa poliittisista puolueista on kansalaisten väliaikaisen tukemisen kannalla. Vain keinoista ollaan erimielisiä.

Asiatuntijat ovat hieman eri linjoilla. Esimerkiksi Etlan ekonomisti Aki Kangasharju huomautti, että kapitalismia ei saa hoivata kuoliaaksi, jos hinnat vähän nousevat. Jokaiseen kriisiin valtio ei voi tulla apuun.

Toisaalta valtio on pitkälti syyllinen tilanteeseen. Polttoaineveroa on korotettu seitsemän kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suoraa veron alentamista on ehdotettu, mutta se tuskin kelpaa ratkaisuksi. Laajaa suosioita onkin kerännyt ehdotus matkakuluvähennyksen korottamisesta. Tällöin välttämätön työmatkaliikenne ei rasittaisi palkansaajien kukkaroa.

Sähkön osalta Suomessa vasta mietitään toimenpiteitä, kun muualla on jo toimittu. Ruotsissa aiotaan myöntää joulu–helmikuun ajalta tulleisiin sähkölaskuihin tukea kulutuksen mukaan. Tukea saa 100 kruunua eli vajaat 10 euroa, jos sähkön kulutus kuukaudessa on ollut yli 700 kWh. Jos kulutus on yli 2000 kWh kuukaudessa, tuki on 2000 kruunua, eli noin 190 euroa.

Valtiontuet ovat lähtökohtaisesti huono ajatus, mutta jos ne ovat tilapäisesti välttämättömiä, parhaat muodot ovat neutraaleja ja harkinnasta vapaita, kuten verotuksen alentaminen.