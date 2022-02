Historiallisen valtuuston työ on alkanut – nyt vedetään suuria suuntaviivoja

Pirkanmaan ensimmäisen aluevaltuuston paikat on jaettu, ja iso työ alkaa.

Kaikilta puolueilta löytyi ratkaisuhalukkuutta. Näin sanottiin Pirkanmaan ensimmäisen aluevaltuuston järjestäytymiskokouksessa torstaina (Uutiset A6–7). Aluevaltuuston puheenjohtajan paikan saa sdp. Kokoomus saa 1. varapuheenjohtajan paikan ja perussuomalaiset 2. varapuheenjohtajan paikan. Aluehallituksen puheenjohtajuus menee kokoomukselle, 1. varapuheenjohtajan paikka demareille ja 2. varapuheenjohtajan paikka vasemmistoliitolle.

Ratkaisujen avaimet ovat yhtenäisen päätöksenteon ytimessä. Yksityiskohdista on väännetty Suomen suurimman hyvinvointialueen keskiössä. Kaikki puolueet ovat tyytyväisiä tähän mennessä sovittuun, kuten kokouksessa todettiin. Tutkittu ja arvioitu tieto sosiaali- ja terveyspalveluista ovat valtuuston päätösten tärkein lähtökohta, ja se, että digitalisaatio nousee tärkeään arvoon, tunnistetaan jokaisessa puolueessa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi järjestetään niin, että se on Suomen parhainta, kokouksessa luvattiin.

Asiakkaat huomioiva johtaminen on suuressa arvossa. Erittäin tärkeä viesti on, että uusi aluevaltuusto on vannoutunut järjestämään palvelut niin, että jokainen pirkanmaalainen saa palvelut entistä paremmin.

Selvää on, että aluevaltuuston toimintaa seurataan koko ajan. Arviointi hallinnosta, palveluiden toimivuudesta ja ihmisten kokemuksesta voivat muokata täysin uutta hyvinvointialueen toimivuutta entisestään. Niin sen pitääkin olla. Kukaan ei vielä tiedä, miten uusi kokonaisuus lopulta toimii tai miten se palvelee tärkeimpiä tekijöitä, eli asukkaita. Kyse on korostetusti Pirkanmaasta, ei vain tietyistä kunnista.

Ratkaisuhalukkuuden jatkuminen on kaikkein tärkein asia. Sote-palveluista riiteleminen niin, että päätöksiä ei saataisi aikaan uuden järjestelmän aikana ei palvelisi ketään. Vähiten niitä käyttäviä. Vaikeita päätöksiä on luvassa nopeasti, vain parin vuoden päästä. Kaukaa katsova ja kaukaa näkevä yhdistyvät: mikä lopulta merkitsee keskustassa asuvan tai kinttupolun päässä olevan kohdalla? Se, kun terveys kaikissa muodoissaan reistaa, apua saa.

Se on yksinkertaista, mutta ei kuitenkaan. Kumpi on tärkeämpää, palvelun lähellä oleminen vai laajempi kirjo? Tästä äänensä antaneet ovat antaneet myös mielipiteensä.

Uuden aluevaltuuston työ alkaa välittömästi. 79-päinen valtuusto kokoontuu jo maaliskuun alussa päättämään tärkeistä ja oleellisista kokonaisuuksista, ja kertoja on reilut kymmenen vain tämän vuoden aikana. Nyt vedetään isoja suuntaviivoja.