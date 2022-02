Koronavirustilanne vaatii varsinkin nyt kauaskantoista päätöksentekoa.

Koronavirustilanteessa on Pirkanmaalla nähtävissä entistä kirkkaampia valonpilkahduksia. Alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoi tällä viikolla (AL 9.2.), että ensi viikolla voidaan pohtia yleisötilaisuuksien avaamista kokonaan. Samaan aikaan 14. helmikuuta ravintoloiden aukiolot muuttuvat entistä laajemmiksi. Hallituksen tavoite on avata kaikki ravintolat normaalisti auki maaliskuun alussa.

Harrastamaan Pirkanmaalla pääsee jo laajasti. Hallitus suunnittelee myös laajan etätyösuosituksen poistamista helmikuun loppuun mennessä.

Koronarokotteiden eteneminen on tasaannuttanut järjestelmällisesti viruksen vaikean tautimuodon saaneiden määrää. Päivittäiset tartuntaluvut eivät kerro todellisesta epidemian tilanteesta, mutta esimerkiksi jätevedestä otetut näytteet osoittavat, että viruksen ilmaantuvuus on selvästi laskussa Pirkanmaalla.

Samaan aikaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kuormittavuus viruksen takia ei ole laskenut. Sairaalaan hakeutuu koronavirukseen liittyen 8–9 potilasta päivittäin. Se on toki vähemmän kuin aiemmin. Tehohoidossa on noin kuusi potilasta, osastolla viitisenkymmentä. Tilanne elää päivittäin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoi tiistaina, että epidemiahuippu on muuttunut leveämmäksi eli nopeita muutoksia esimerkiksi sairaalahoidossa ei ole tapahtunut. Virus siis leviää, mutta kaikkein kriittisimmissä toimissa tilanne on pysynyt rauhallisena. Tämän tilanteen kanssa pystytään elämään. Näin on ollut koko pandemian ajan Pirkanmaalla, vaikka lähellä ylikuormittumista onkin käyty.

Päätöksiä rajoituksista on tehtävä niin, että ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Kun rajoituksia tehdään, puututaan yksilönvapauteen ja toiminnan harjoittamiseen. Nyt, kun tilanne vaikuttaa rauhoittuvan, nousee äärimmäisen tärkeäksi se, että viesti hallitukselta, vastuuministeriöiltä ja korkeimmalta terveysviranomaiselta on yhteneväinen.

Jos, ja varmasti kun, uusi variantti viruksesta löytyy pian. Selkeä tiedon jakaminen ja harkitut ulostulot ovat avainasemassa. Nopeita muutoksia rajoituksiin ei todellakaan toivota ilman, että niille olisi selkeä peruste. Näin toki on jo toimittu, mutta viruksen luonne on muuttanut muotoaan rokotteiden etenemisen jälkeen. Virustilanne on muuttumassa ”uudeksi normaaliksi”, kuten Sand totesi.

Nyt vaaditaan kylmähermoista ja harkitsevaa toimintaa, ei yksin jokaiselta kansalaiselta, vaan koko maalta.