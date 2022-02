Tampere yltää taas kansainväliselle tasolle – yksi esimerkki nousee muiden joukkoon

Visuaalisten tehosteiden koulutus on uusi osoitus Tampereen rohkeista ideoista.

Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa tämän vuoden lokakuussa visuaalisten tehosteiden eli vfx-koulutuksen (AL 8.2.). Alaa jo opiskelleiden lisäkoulutus on rohkea ja järkevä avaus korkeakoululta, joka on jo valmiiksi tunnettu asiantuntevasta ja laadukkaasta alan koulutuksestaan. Kuten Aamulehti kertoi, osaajat viedään käytännössä käsistä.

Esimerkiksi tamperelainen Troll VFX -yhtiö kertoi palkkaavansa käytännössä kaikki alan osaajat, sillä se tekee laajaa yhteistyötä yhdysvaltalaisen XYZ Films -tuotantoyhtiön kanssa. Koulutusta varten Tohloppiin valmistuu huippuluokan audiovisuaalinen tuotantostudio. Koulutus on pilotointivaiheessa. Sille todella toivoo suurta jatkoa.

Juuri visuaalisten tehosteiden osaajien kysyntä on noussut poikkeuksellisen paljon sen jälkeen, kun perinteisten tuotantoyhtiöiden rinnalle ovat enenevissä määrin nousseet suoratoistopalveluiden omat tuotannot, myös Suomessa.

Tampere nousi korkeakoulujen kiinnostavuudessa kärkipaikalle ensimmäistä kertaa Suomessa viime keväänä. Yliopistoon hakijoita oli lähes 33 000 ja paikkoja yli 3 300. Suosituimpia olivat lääketieteen, kauppatieteiden ja psykologian koulutukset. Tampereen ammattikorkeakoulu oli yhteishaussa toiseksi suosituin, vain Metropolia-ammattikorkeakoulu ylsi edelle. Oppilaitos on yhteistyössä Tampereen kanssa kehittämässä uutta visuaalisten tehosteiden koulutusta.

Tieteen ja taitojen kehittämisessä Tampere on siis ensiluokkainen. Tämän ylläpitämisestä on pidettävä kiinni.

Perinteisten tieteenalojen rinnalle syntyy eittämättä uutta. Tampere on ollut elokuva- ja sarjatuotantojen kaikkien alojen koulutuksen pioneeri jo vuosia. Valaisua, kuvausta, ohjausta ja näyttelemistä on opetettu pitkään. Jälkituotantojen koulutus on tähän merkittävä lisä.

Tampere on muutenkin uusien teknologioiden kaupunki. Uskallusta löytyy. Koulutusmahdollisuuksien laajentaminen uuden teknologian käytössä on tärkeää, oli kyse sitten peleistä, kartoista, älyteknologiasta, terveydenhoidosta tai viihdeteollisuudesta.

Uuden erikoistumiskoulutuksen järjestäjät kertovat, että juuri tällaista osaamista Suomi nyt tarvitsee. Osaamispulaa on toki monella alalla terveydenhuollosta teollisuuteen. Koulutus, kehitys ja houkuttelevuus on oltava kohdillaan, jotta osaajia ja oppimaan haluavia saadaan kaupunkiin. Tästä uusi avaus on hyvä esimerkki.