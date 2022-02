Korkojen nousuun on nyt syytä varautua

Kovan inflaatiopaineen vuoksi EKP voi nostaa ohjauskorkoa jo tämän vuoden aikana.

Asuntovelallisen elämä on ollut jo vuosia harvinaisen edullista. Moni on tottunut lähes ilmaisiin lainoihin. Samaan aikaan keskimääräiset lainasummat ja laina-ajat ovat kasvaneet jatkuvasti.

Asuntolainan korko muodostuu viitekorosta ja pankin perimästä marginaalista. Viitekorko on Suomessa yleisimmin euribor.

Käytännössä lainasta on maksettu pelkkää marginaalia viimeiset seitsemän vuotta. Kolmen kuukauden euribor oli viimeksi plussan puolella vuonna 2015. Sen jälkeen myös pankkien marginaalit ovat laskeneet merkittävästi, joten kokonaiskorot ovat ennätysalhaisissa lukemissa.

Vielä kymmenen vuotta sitten suomalaisten asuntolainojen keskikorko oli 2,45 prosenttia. Nyt se on jo alle 0,7 prosenttia.

Tilanteeseen näyttää kuitenkin tulevan muutos: asiantuntijoiden mukaan palaamme lähivuosina 2–3 prosentin korkotasolle.

Koronnousu saattaa tapahtua yllättävänkin nopeasti. Aivan viime päiviin saakka ennustettiin, ettei nousu tapahdu tänä vuonna, mutta tuoreimpien arvioiden mukaan Euroopan keskuspankki EKP voisi nostaa ohjauskorkoa jopa tämän vuoden aikana 0,25 prosenttiyksiköllä. Sen jälkeen myös suomalaiset pankit korjasivat ennustettaan, jonka mukaan nousu tapahtuisi vuoden 2022 lopussa.

Korkojen nousua on povattu vuosikausia, mutta nyt inflaatio on korkein koko euroalueen historiassa. Taustalla on muun muassa energian korkealle kohonnut hinta. Vastaavanlaisia inflaatiopaineita ei ole nähty 15 vuoteen. Korkoja nostamalla inflaatiota pyritään hillitsemään.

Aamulehden haastattelemien suomalaisten pankkien asiantuntijat arvioivat, että asuntovelallisten olisi hyvä varautua kahden–kolmen prosentin korkoon seuraavan viiden vuoden aikana.

Kotitalouksien on viimeistään nyt syytä varautua kuukausimenojen kasvuun. Esimerkiksi 200 000 euron ja 25 vuoden asuntolainassa kolmen prosentin kasvu tarkoittaa lähes 300 euron kasvua kuukausierässä.

Pankit tarjoavat varautumiseen korkokattoa, mutta suositeltavaa on myös mahdollisuuksien mukaan rakentaa puskuria laittamalla säästöjä sivuun tai rahastoon.

Kun alhaisten korkojen aika on jatkunut näinkin pitkään, nopea nousu voi tarkoittaa yllättäviä ongelmia asuntovelallisten lisäksi velkaisille yrityksille, valtioiden velkakestävyydelle ja osakemarkkinoille. Koronnousu voi myös hillitä asuntokauppaa, koska lainasta tulee nykyistä epäedullisempaa.

Toki on hyvä muistaa, että Suomessa pankit tekevät laina-asiakkailleen stressitestin, jossa maksukykyä testataan kuuden prosentin korolla. Tällaisia lukuja ei kuitenkaan lähivuosina ole näköpiirissä.