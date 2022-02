Koronapandemia näyttää vihdoin varovaisia laantumisen merkkejä kevättä kohti ja yhteiskuntaa avataan. Jäljellä on häpeällinen oikeusvaltiokriisi, joka ei poistu rajoituksia purkamalla. Kriisi kulminoituu ravintoloiden poikkeusasemaan.

Twitter: @tuulensuu

Minkä vuoksi ravintoloitsijoiden pitää olla raivoissaan rajoituksistaan? Onko ravintolassa illallistaminen tärkeämpää kuin kansakunnan terveys? Sitä paitsi pandemia näyttää WHO:n Euroopan-johtajan mukaan olevan hiipumassa kevään jälkeen. Eikö valitusvirsi ole myöhässä?

Merkityksettömiä kysymyksiä tärkeimmän rinnalla: Perustuslaki on kaikille sama ja niin kuin se kirjoitetaan. Tällä hetkellä emme tätä kunnioita. Meidän on otettava perusteellisesti opiksemme meneillään olevasta oikeusvaltiokriisistä eli valtion johtamisen juridisesta hiekalle rakentamisesta. Muuten voimme tulevaisuudessa vaihtaa tähän kolumniin ravintolayrittäjien ja aukiolosääntelyn tilalle minkä tahansa ihmisryhmän ja toimenpiteen, poliittisen mielipiteen mukaan.

Hillitseekö ravintoloiden aukiolon rajoittaminen koronaviruksen leviämistä? Tietenkin. Onko siitä hyötyä pandemian torjunnassa? Kyllä. Siitä huolimatta se ei ole perustuslain mukaista. Pandemiaa torjuisi myös se, että tiheimmin asuttujen alueiden tietyn värisiä ihmisiä määrättäisiin silloin tällöin kotiarestiin tai että heitä ei päästettäisi kauppoihin tai joukkoliikennevälineisiin. Kyse on siitä, noudattaako rajoittaminen oikeusvaltion periaatteita. Jotta perusoikeuksiin voidaan puuttua, sen on oltava viimeinen keino ja päätös on perusteltava.

Ravintoloiden aukioloa on edelleen rajoitettu. Rajoitukset ovat olleet voimassa vaihtelevasti jo vuodesta 2020. Nimenomaan ravintoloita koskevien rajoitusten epidemiologista perustetta julkinen valta ei ole kestävästi esittänyt. Se ei ole perustellut, miksi juuri ravintolat ovat ankarien rajoitusten kohteena, eikä se ole perustellut, miksi mikään muu keino ei auta epidemian torjunnassa, kuten laki edellyttää perusoikeuksiin puuttumiselta.

Ravintoloiden tilanteen tekee erityiseksi myös valtioneuvoston asetuksella säänteleminen. Aluehallintoviraston päätöksistä voi vakiintuneesti valittaa, mutta valtioneuvoston asetukseen vaikuttamisen ainoa reitti on valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kerrataan tilanne käyttämättä sanaa ravintola: tietyn ihmisjoukon perusoikeuksia, eli omaisuuden suojaa, elinkeinovapautta ja yhdenvertaisuutta, rajoitetaan käytännössä toistaiseksi voimassa olevin rajoituksin eli ei tarkkarajaisesti, jopa tuntien varoitusajalla eli ennakoimattomasti, ilman kestäviä perusteluja ja osoittamatta, että rajoitukset ovat viimeinen mahdollisuus, ilman perusoikeuksien rajoittamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamista sekä tavalla, jossa kohteella ei ole varsinaista mahdollisuutta valittaa häneen kohdistuvasta päätöksestä.

Kutsuisimme tällaista banaanivaltion menettelyksi, ellei kyseessä olisi oikeusvaltio nimeltä Suomi.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.