Yhtenäinen ääni on Euroopan vahva valtti

Suhtautuminen Venäjän ulkoministerin kirjeeseen on pysynyt maltillisena.

Suomi on ollut viime aikoina keskipisteenä maailmalla. Tämän hetken turvallisuuspoliittinen kartta on asennossa, jossa idän ja lännen välissä olevaa Suomea kuunnellaan herkällä korvalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheyhteyttä sekä Venäjälle että Yhdysvaltoihin arvostetaan ja seurataan tarkasti. Lisäpontta saatiin viikolla, kun EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili Suomessa. Pikkuruinen Suomi näyttää olevan tärkeä myös EU:lle, sillä puheenjohtajan edellisestä vierailusta ei ole kulunut kuin muutama kuukausi.

Presidentti Niinistö raotti keskustelua puheenjohtajan kanssa perjantaina. Niinistö kertoi ottaneensa esille seikan, joka häntä oli kiusannut. Kun Venäjä viime vuoden lopulla ilmoitti vaatimuslistansa Natolle ja Yhdysvalloille, EU ei reagoinut asiaan.

”Jos sinun etupiiriisi puututaan, reagoitko sinä vai et”, presidentti kysyi.

Kysymys oli aiheellinen. EU oli turhan hiljaa eikä esiintynyt yhtenä rintamana puolustamassa jäsenmaitaan. Ei osattu tunnistaa sitä, että Venäjän vaatimukset kohdistuivat Euroopan unioniin. Olihan nähtävissä, että Venäjän vaatimukset koskevat EU-maita, mukaan lukien Ruotsi ja Suomi sekä maat, jotka ovat liittyneet sotilasliitto Natoon vuoden 1997 jälkeen.

Kun Venäjä harjoittaa uhittelupolitiikkaansa, on EU:n oltava ennen kaikkea nopea, uskottava ja kaikkia jäseniään puolustava.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin lähettämä kirje Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin jäsenmaille on herättänyt kahdenlaisia näkemyksiä, laimeampia ja kipakampia. Kirjeessä tiedusteltiin maiden kantoja järjestön periaatteisiin.

Suomessa valtiojohto on suhtautunut kirjeeseen maltillisesti. Valittu tie on hyvä, ei kannata provosoitua. On hyvä huomata, että esimerkiksi Ruotsissa keskustelu kirjeestä alkoi vasta noin vuorokautta myöhemmin kuin Suomessa.

Oli kirjeen painoarvo mikä tahansa, se sai aikaan hämminkiä, joka oli Venäjän tarkoitus.

Vastauksien lähettämisessä ei kannata kiirehtiä ja niitä on koordinoitava yhdessä EU-maiden kanssa.

EU:n asema vahvistuisi, jos sillä olisi yhteinen puolustus. Parhaillaan käsittelyssä on niin sanottu strateginen kartta, jossa paneudutaan puolustusyhteistyön kehittämiseen. Matka on pitkä. EU:n sisälle ei näyttäisi ainakaan pitkään aikaan olevan kehittymässä omaa armeijaa tai muuta puolustusratkaisua.

Tämän tosiasian kanssa on myös Suomen elettävä.