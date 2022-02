Yliopiston uusi tutkimuskeskus on ajassa kiinni

Vaccim-keskuksen tutkimusryhmissä on tietoa ja osaamista valtava määrä.

Rokotteet ovat yksi lääketieteen suurista saavutuksista. Rokotteilla on ollut näkyvä rooli muun muassa koronapandemian vastaisessa taistelussa. Toinen iso ja tärkeä alue lääketieteessä ovat lääkkeet, joilla sairauksia hoidetaan ja joilla ehkäistään sairauksien vaikutuksia.

Ilman lääkkeitä ja rokotteita maailma olisi hyvin erilainen paikka elää. Tästä pitkään jatkunut koronapandemia on hyvä muistutus. Vaikka rokotteita ja lääkkeitä on jo paljon, uusia tarvitaan. Esimerkiksi syöpää, virustauteja ja antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita nujertamaan.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan perustettu Vaccim-tutkimuskeskus on ajassa kiinni yhdistäessään saman katon alle tutkimusryhmät, joissa on jo pitkään tehty ansiokasta työtä rokotteiden ja immunologian parissa (Al 7.2.).

Nämä kaksi tutkimuksen aluetta ovat tiedekunnan strategisia tutkimuksen painopisteitä. Ne ovat myös yksi yliopiston kansainvälisesti tunnetuimmista osaamisalueista.

Maailmalla rokotteet ja immunofarmakologia ovat nopeimmin kehittyviä lääketieteen alueita. Iso osa uusista lääkeaineista kohdentuu johonkin immuunivastetta ja tulehdusreaktiota säätelevään molekyyliin tai mekanismiin. Myös rokotekehityksessä avainasemassa ovat ihmisen elimistön immuunipuolustusmekanismien tunteminen ja niihin vaikuttaminen.

Jokaisen uuden lääkkeen ja rokotteen tie laboratoriosta käyttöön on pitkä ja kallis. Uudessa keskuksessa toteutettavan akateemisen tutkimustyön tehtävä on löytää molekyylejä, signaalireittejä ja mekanismeja, joihin rokotteilla ja lääkkeillä voidaan vaikuttaa. On myös osoitettava, että idean kehittämistä kannattaa jatkaa.

Kalliit kliiniset tutkimukset on mahdollista toteuttaa vain lääke- ja rokoteteollisuudessa tai laajan kansainvälisen rahoituksen turvin. Kilpailu miljardibisneksessä on kovaa. Jotta kilpailussa pysyy mukana, tarvitaan vankkaa kokemusta, laaja-alaista näkemystä, isoja kokonaisuuksia ja valtavasti työtä. Tätä kaikkea Vaccimissa on.

Toki uuden yksikön alla toimivat monet tutkimusryhmät ovat tehneet yhteistyötä ennenkin, mutta avausten etsimisen ja toteuttamisen pitäisi tehostua, kun osaajat, teknologiat ja näyteaineistot ovat kaikki samassa tutkimuskeskuksessa.

Jatkossa Tampereella tutkittavalla molekyylillä, signaalilla tai solutason mekanismilla on entistä paremmat mahdollisuudet nousta arvoon arvaamattomaan, kunhan se ensin löydetään ja osoitetaan lupaavaksi.