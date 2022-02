Kotitalousvähennyksen korotus on ollut nyt kuukauden voimassa. Tietoisuutta erilaisista vähennyksistä pitää parantaa.

Tavarat ja energia ovat kallistuneet kovaa vauhtia viimeiset puoli vuotta. Yksi asia on kuitenkin muuttunut tänä vuonna edullisemmaksi. Kotitaloustyön ostaminen on veronmaksajalle edullisempaa ja sitä voi ostaa selvästi enemmän kuin aiemmin. Vuodenvaihteessa astui voimaan kahden vuoden ajaksi kotitalousvähennyksen korotus 3 500 euroon, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopuu öljylämmityksestä.

Vähennys muissa remonttitöissä on ennallaan eli 2 250 eurossa. Kotitalous- ja hoivatöissä verovähennyksen määrä nousi työn osuudesta 40 prosentista 60 prosenttiin. Omavastuu on edelleen 100 euroa. Esimerkiksi tunnista siivoustyötä kuluttaja maksaa reilu 40 prosenttia työn hinnasta, loput saa takaisin verotuksessa.

Kyse on merkittävästä muutoksesta. Aiemmin vähennystä on voinut saada 40 prosenttia työn osuudesta ja korkeintaan 2 250 euroa. Pariskunta, joka teettää vähennykseen oikeuttavaa työtä ja saa vuosittain täydet kotitalousvähennykset, maksaa 2 500 euroa vähemmän veroja kuin aikaisemmin.

Vähennyksen rajojen korottamisen tavoite on selvittää, vaikuttaako rajojen nosto työllisyyteen. Tässä on mahdollisuus suureen kulttuurinmuutokseen.

Suomessa on ollut itse tekemisen perinne. Lapset on hoidettu itse, on ollut kunnia-asia siivota itse oma asunto tai talo sekä vanhusten hoiva on pyritty järjestämään suvun kesken. Asia on muuttumassa ja kotitalousvähennyksen korottaminen on houkutin siihen suuntaan, että osaisimme ostaa enemmän palveluita ammattilaisilta. Nuoremmat sukupolvet ovat jo tottuneet ostamaan elämys- ja hyvinvointipalveluita, esimerkiksi palkkaamalla personal trainerin.

Tietämystä monista elämää helpottavista palveluista on kuitenkin parannettava. Nykyään niitä on hyvin saatavilla ja ne ovat suhteellisen edullista hankkia. Tietoisuus mahdollisista verovähennyksistä ja muun muassa kotitalousvähennyksestä on kuitenkin monen arjessa vieras asia.

Parhaiten verovähennysoikeudesta ovat selvillä varakkaat ja iäkkäämmät kansalaiset. Suuri joukko kansalaisista ei juuri tiedä asiasta. Harva tietävistäkään osaa hahmottaa, että esimerkiksi kotitalousvähennys pienentää maksettavan veron määrää, ei verotettavan tulon määrää, kuten moni muu verovähennys. Kotitalousvähennysilmoituksista on ilmennyt, että moni hakija ilmoittaa pienemmän summan kuin mitä voisi. Myös harva tietää enimmäiskorvauksen tai korvausprosentin oikein. Nyt onkin oiva hetki harjoitella palveluiden ostamista.