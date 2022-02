Kiinan ihmisoikeustilanne oli kehno jo silloin, kun Pekingille kisat myönnettiin.

Talviolympialaiset ovat viime vuosikymmeninä paisuneet niin suuriksi, että vain harvalla maalla on enää mahdollisuus järjestää niitä. Nyt kisaisäntänä toimii Kiina, joka ei varsinaisesti ole tullut tunnetuksi talviurheilumaana. Viime kerralla neljä vuotta sitten mitaleista taisteltiin Etelä-Koreassa ja sitä ennen Mustanmeren rannalla Sotshissa.

On vaikea uskoa todeksi, että siitä on vain 50 vuotta aikaa, kun Tampereen kaltainen pikkukaupunki haki talvikisoja järjestettäväkseen – jos nyt ei ihan tosissaan niin ainakin puolitosissaan. Vielä uskomattomampaa on se, että Tampere voitti Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) äänestyksen ensimmäisellä kierroksella Kanadan Vancouverin, josta tuli kisaisäntä 35 vuotta myöhemmin vuonna 2010.

Pekingin talviolympialaisia on kritisoitu voimakkaasti Kiinan ihmisoikeustilanteen takia. Kritiikki on ansaittua, mutta sen ajoitus on väärä.

KOK myönsi Kiinalle kisat jo vajaat seitsemän vuotta sitten Malesian Kuala Lumpurissa pitämässään kokouksessa. Hakuaika oli päättynyt jo kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 2013. Lopulta äänestyksessä Kiinaa haastoi vain Kazakstan.

Suurta kilpailua kisaisännyydestä ei siis käyty, kun Ruotsi, Norja, Ukraina ja Puola olivat vetäneet hakemuksensa pois. Hyvin kuvaavaa on, että puolalaisten mielenkiinto lopahti kisoja vastustaneeseen kansanäänestykseen. Ruotsissa ja Norjassa hankkeelta puuttui poliittinen tuki.

On täysin mahdollista, että demokraattisesti hallitut länsimaat eivät tulevaisuudessakaan ole enää kiinnostuneita olympialaisten järjestämisestä. Neljän vuoden kuluttua talvikisat järjestetään toki vielä Pohjois-Italiassa, mutta 2030 kisaisännyydestä kamppailevat todennäköisesti vain Pohjois-Amerikan maat ja Japani.

Urheilijoiden kannalta talviolympialaisten järjestäminen Pekingin kaltaisissa eksoottisissa oloissa on jokseenkin kyseenalaista.

Jääurheilussa kisapaikat ovat maasta riippumatta samankaltaisia, mutta varsinkin hiihtolajeissa urheilijat joutuvat paikkoihin, joissa ei koskaan aiemmin ole järjestetty kansainvälisiä kilpailuja. Jossakin vaiheessa kisajärjestelyjä oli jopa epäselvää, onko hiihtoladuilla helmikuussa 2022 edes lunta.

Tunnelma Pekingin olympialaisten alkaessa on muutenkin jokseenkin nuiva.

Urheilijat yritetään pitää kisojen aikana koronakuplassa eristyksissä tartuntavaaralta, mutta on hyvin todennäköistä, että tässä ei onnistuta. Suomalaisittain kisojen jännite laski jo siinä vaiheessa, kun Pohjois-Amerikan ammattilaisliiga NHL ilmoitti, ettei sen pelaajia nähdä kisoissa.

Mutta koska suomalaiset ovat kuitenkin penkkiurheilukansaa, kotikatsomoissa kisatunnelma nousee, kun jännitetään kahden viikon ajan, miten suomalaiset menestyvät.