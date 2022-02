Pirkanmaan koronanyrkki esittää urheilun ja kulttuurin avaamista. Nyt on sen aika.

Pirkanmaan koronatartunnat ovat vähitellen laskusuunnassa. Testejä tehdään vähemmän kuin aiemmin, eikä positiivisten testien osuus ei ole kasvanut. Sairaaloiden kuormittavuus on edelleen korkealla tasolla, mutta se on ollut tasaista viimeisten viikkojen aikana.

Suurta romahdusta ei ole tapahtunut, vaikka omikronmuunnos leviää paljon. Kolmansien rokotusten etenemisen merkitys on suuri. Tutkitun tiedon perusteella omikronmuunnos on ärhäkkä tarttumaan, mutta ei viemään sairaalahoitoon.

Tilanne on siis tasainen. Näin sanoi Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä tiistaina.

Lue lisää: Tallenne: Pirkanmaan koronanyrkki kertoi tuoreet tiedot tautitilanteesta ja rajoitusten purkamisesta

Viesti on toivoa antava. Siksi olisi pelkästään järkevää, että harrastus- ja virkistystilojen sulkua ei jatkettaisi enää tämän viikon lauantaista alkaen, kuten Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää. Myös matalan riskin tapahtumia voitaisiin järjestää tietyin ehdoin. Tämä tarkoittaisi teattereiden, elokuvateattereiden, uimahallien ja esimerkiksi urheilutapahtumien avaamista.

Samaan aikaan lapset ja nuoret saisivat jatkaa kilpailutoimintaa, jos Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomainen (avi) näin näkee. Pitkin koronakautta avi on tehnyt päätöksensä ohjausryhmän näkemyksiä kuunnellen, mutta päätöksiin liittyy myös valtakunnallinen kokonaisuus. Harkintaa on tehtävä paljon. Nyt avautumista on tapahtunut jo monella alueella.

Kaikki mittarit näyttävät tällä hetkellä osoittavan myös Pirkanmaalla, että päätökset harrastusten ja kulttuurin avaamisesta voidaan tehdä.

On huomioitava, että koulut ovat auki, niin kuin niiden kuuluukin olla. Lasten ja nuorten tekemiseen puuttuminen on viimeinen keino. Aiemmat päätökset ovat olleet järkeviä, sillä lasten lähes aina vähän oireileva tauti on saattanut tarttua vanhempiin ennen hyvää rokotesuojaa rajustikin. Nyt tämä riski on alentunut.

Juuri tämän kanssa asiantuntijat painivat tälläkin hetkellä: voidaanko viruksen antaa levitä väestössä, jos se ei kuitenkaan aiheuta vakavaa tautia?

Ruokaravintolat saivat tiistaina avata ovensa jälleen niin, että aukioloaikaa on kolme tuntia aiempaa enemmän. Esimerkiksi pubeja ja yökerhoja tämä ei koske.

On oleellista tarkastella seuraavaksi sitä, onko edes ravintoloiden sulku enää järkevää. Maan johdon tai johtavien asiantuntijoiden kanta ei ole tällä hetkellä selvä korona- tai rokotepassin suunnittelusta tai käyttöönotosta. Linjan tulisi olla selkeä, ymmärrettävä ja oikeasuhtainen nopeasti.