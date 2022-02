Mielipiteen ja tarkistetun tiedon ero on hyvä oppia jo varhaisessa vaiheessa.

Julkisuudessa olevaa tietoa on maailmassa tänä päivänä enemmän kuin kenties koskaan.

Internetin aikakausi ja sosiaalisen median hurja kasvu ovat räjäyttäneet tiedon määrän sellaisiin mittoihin, ettei tietotulvan laajuutta pystytä tarkasti oikein arvioimaankaan.

Verkkomaailma ja sosiaalinen media ovat tuoneet paljon hyvää ihmisten elämään. Ne ovat parantaneet omalta osaltaan mahdollisuuksia ottaa asioista itse selvää, mutta samaan aikaan tiedon oikeellisuuden arvioiminen on tullut entistä vaikeammaksi.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että erilaiset tositarkoituksella liikkeelle laitetut väärän tiedon kampanjat ovat levinneet kulovalkean tavoin läpi maailman. Esimerkkejä ei tarvitse kaukaa hakea. Laajimmat disinformaatiovyöryt ovat koskeneet Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen vääristämistä ja toisaalta koronarokotteiden tarpeellisuutta. Mustamaalaamiskampanjoita yhdistää se, että ne asettavat kyseenalaiseksi tiedon, jota pidetään yleisesti vahvistettuna ja tosiasioihin perustuvana.

Tällä viikolla kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen vietetään Uutisten viikkoa. Tämä on Uutismedian liiton ja sen jäsenlehtien järjestämä mediakasvatuksen teemaviikko. Tarkoitus on antaa työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen tutkailuun sekä osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Opettajat katsovat, että mediakasvatuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Yleisesti voi sanoa, että suomalaisopettajat ovat tässä asiassa varmasti kansainvälisestikin valveutuneimpien joukossa. He ymmärtävät journalismin perusasiat, tuntevat Julkisen sanan neuvoston toimintaa ja median etiikkaa. Lisätietoa kaivataan ennen kaikkea erilaisten algoritmien tulkinnasta ja muun muassa tietoturva-asioista.

On kaikkien etu, että opetamme yhdessä paitsi koululaisille ja opiskelijoille, niin myös kaikille muillekin kansalaisille, kriittistä medialukutaitoa. Mitä paremmin osaamme erottaa oikean tiedon vääristellystä, sitä vakaammalla pohjalla on myös demokratia.

Sananvapaus on demokratian perusta, mutta sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Tämä tarkoittaa muun muassa tietojen totuudenmukaisuutta ja väärien tietojen oikaisua.

Luottamus uutismediaan on Suomessa perinteisesti erittäin korkealla tasolla. Tämä on saavutettu pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella journalistisella työllä, jossa lähdekritiikki on aina avainasemassa.

Uutisten viikko vahvistaa tätä hienoa perinnettä yhä moninaisemmassa maailmassa.