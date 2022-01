Luottamusta demokratiaan pitää vaalia

Toivottavasti äänten uudelleenlaskentakampanjasta ei tule Suomessa pysyvää ilmiötä puolueille.

Suomessa valta kuuluu kansalle. Kansa käyttää valtaansa äänestämällä vaaleissa – ja hyväksymällä vaalituloksen. Molemmat osat kansan vallankäytöstä ovat yhtä tärkeitä. Kansa ei voi käyttää valtaansa vain puoliksi, jättämällä vaikkapa vaalituloksen hyväksymättä. Jos kansa käyttää valtaansa vain puoliksi, demokraattinen valtiomuoto alkaa nopeasti syöpyä ja voi jopa luhistua.

Ääntenlaskennassa tapahtuu joskus inhimillisiä virheitä, kuten tapahtui Vesilahdessa aluevaalituloksen laskennassa. Virhe kuitenkin huomattiin ja se korjataan asianmukaisesti. Suomen vaalijärjestelmä kuuluu maailman luotettavimpiin, minkä Vesilahden tapauskin todistaa.

Kun pieni populistinen puolue ottaa kampanjakseen aluevaaliäänten uudelleen laskemisen puolessatusinassa Pirkanmaan kunnassa, kyse ei ole siitä, että pikkupuolue odottaisi löytävänsä ratkaisevia ääntenlaskennan virheitä. Kyse on paljon ikävämmästä asiasta. Kyse on epäluottamuksen lietsomisesta Suomen liberaalia demokraattista valtiomuotoa ja päätöksentekoa kohtaan. Kyse on myös kansanvallan halveksunnasta, vaikka puolue nimellään toista antaa ymmärtää.

Liberaalia demokratiaa epäluottamuksen lietsonta voi heikentää ikävän tehokkaasti. Esimerkkiä voi katsoa Yhdysvalloista. Siellä toisen pääpuolueen enemmistö väittää yhä vuoden 2020 presidentinvaaleja vilpilliseksi. Pahinta on, että vaalivilpin väittäjät pysyvät kannassaan siitä huolimatta, että heillä ei ole minkäänlaisia todisteita vaalivilpistä, eikä yksikään äänten uudelleenlaskeminen tai tuomioistuimen päätös ole vilppiväitteitä todeksi osoittanut.

Yhdysvaltojen demokraattinen päätöksenteko on epäluottamuksen lietsonnasta johtuen ollut jo vuoden jumissa eikä helpotusta ole luvassa. Samalla amerikkalaisessa mediassa on esiintynyt yhä enemmän pohdintoja siitä, onko maa matkalla toiseen sisällissotaan. Tämäkö on se tulevaisuudenkuva, jota populistinen pienpuolue ajaa Suomeen?

Suomen vaalijärjestelmä kestää ääntenuudelleenlaskemisen vaivatta, vaikka useaan kertaan. Kiinnostavinta lähiviikkoina on se, uskovatko populistisen pienpuolueen edustajat sen enempää uudelleenlaskennan tuloksia kuin alkuperäisiä tuloksiakaan. Epäluottamuksen lietsontaan kuuluu nihilismi, eli varmennettujen faktojen sivuuttaminen ja kieltäminen. Toivottavasti tämä ilmiö pysyy pois Suomesta.

Luottamus on demokratian tärkeintä pääomaa. Yritys tärvellä sitä on moraalitonta, kansaa satuttavaa toimintaa.