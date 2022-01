Virheen nopea korjaaminen on tärkeää – on varmistettava, ettei aluevaalien tapaus toistu

Aluevaalien tarkastuslaskennassa tapahtui Pirkanmaalla harvinainen virhe.

Pirkanmaalla tapahtui valitettava virhe, kun ehdokkaiden äänimääriä kirjattiin tarkastuslaskennassa. Vesilahtelaisen Erkki Paloniemen (kok.) 63 ääntä kirjattiin toiselle ehdokkaalle, ja Pirkanmaan aluevaalilautakunta ehti vahvistaa virheellisen vaalituloksen (AL 27.1.). Virheellisen äänimäärän seurauksena Paloniemi olisi menettänyt valtuustopaikkansa ja tamperelainen Reeta Ahonen (kok.) olisi noussut tilalle.

Pirkanmaan aluevaalilautakunta kokoontuu perjantaina päättämään virheen oikaisusta. Sen jälkeen asian pitäisi olla kunnossa.

Vaalipäivänä annetut vaalilipukkeet lasketaan alustavasti paikallisessa vaalilautakunnassa sunnuntaina ja maanantaina tarkastuslaskennassa keskusvaalilautakunnassa. On tavallista, että äänimääriin tulee tarkastuslaskennassa pieniä muutoksia. Nyt tapahtunut virheellisen vaalituloksen vahvistaminen on kuitenkin harvinaisempi tapaus.

Vesilahden tapaus on herättänyt syystäkin jonkin verran keskustelua. Tapauksessa oli kyse inhimillisestä virheestä. On kuitenkin selvää, ettei vastaavaa pitäisi päästä tapahtumaan. Vaali-iltana ääniä lasketaan ripeään tahtiin ja tarkastuslaskennan tarkoitus on nimensä mukainen – siinä varmistetaan, että jokainen ääni on laskettu tismalleen oikein ja kirjattu oikealle ehdokkaalle.

Vesilahden tapauksessa ero oli suuri eli 63 ääntä. Sen vuoksi hälytyskellot alkoivat soida nopeasti ja virhe tuli ilmi. On kuitenkin aivan yhtä tärkeää pienemmissäkin äänimäärissä, että laskentaan voi luottaa vankkumattomasti.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo Aamulehden haastattelussa (A6–7), että oikea tulos varmistetaan tarkkaavaisuudella ja huolellisuudella.

Vaalin jälkeen kuka tahansa voi mennä tarkastelemaan ääniä tai vaikka laskemaan ne uudelleen. Tätä mahdollisuutta Valta kuuluu kansalle -puolue aikoo nyt hyödyntää joissakin Pirkanmaan kunnissa. Vaikka tarkastelumahdollisuus työllistää viranhaltijoita, avoimuus on lähtökohtaisesti hyvä asia.

Suomessa vaalit ja ääntenlaskenta hoidetaan perinteisesti erittäin ammattitaitoisesti. Suomalaisten poliittista osallistumista ja luottamusta tutkineen yliopistotutkija Maria Bäckin mukaan luottamuksen kannalta elintärkeää on se, miten järjestelmä pystyy korjaamaan virheen (A6–7). Se on juuri niin. Erehdyksiä tapahtuu, mutta varmistusten pitää olla sitä luokkaa, että virheet huomataan ripeästi ja oikaistaan nopeasti.