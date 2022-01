Hoitotakuu jää haaveeksi ilman digipalveluita

Pirkanmaan hyvinvointialue tarvitsee lisärahaa tietojärjestelmien muutoskuluihin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu koki joulun alla ikävän takaiskun, joka uhkaa koko sote-uudistuksen onnistumista. Pirkanmaa sai tietotekniikan muutokseen tarvittavaa valtionrahoitusta vain 14,3 miljoonaa euroa, kun sen hakema summa oli 37,4 miljoonaa euroa. Lisärahoitustarpeeksi arvioidaan vähintään 10 miljoonaa euroa, jotta järjestämisvastuun häiriötön ja lainmukainen siirto kunnilta hyvinvointialueelle olisi ylipäänsä mahdollinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan rahaa jaettiin nyt vain välttämättömiin ICT:n muutoskustannuksiin eikä kehityshankkeisiin. Rahoitusta ei siis saa käyttää palveluiden kehittämiseen, mikä sulkee pois digitalisaation sekä potilas- ja asiakastietojärjestelmien uudistamisen. Ilman toimivia digi- ja etäpalveluita tavoiteltu viikon hoitotakuu jää kuitenkin haaveeksi, sillä soten henkilöstö ei yksinkertaisesti riitä.

Ministeriön rahoituspäätös ontuu myös siksi, että hoitotakuu on kirjattu valmisteilla olevaan terveydenhuoltolakiin. Ylhäältä määrätään velvoitteita, joita hyvinvointialueen pitää noudattaa, mutta ei anneta rahaa niiden toteuttamiseen.

Asiakkaan kannalta tärkeintä on, että kun apua tarvitaan, sitä on nopeasti saatavilla. Sen varmistamiseksi pitää rakentaa toimivat yhteydenottokanavat. Tavoitteena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä peruspalveluiden asioinnista lähes puolet voidaan hoitaa etänä digitaalisten palveluiden avulla.

Vuonna 2025 on tarkoitus ottaa käyttöön Oma-Pirkanmaa-sovellus, joka tarjoaisi kellon ympäri yhteyden soten palveluihin. Lisäksi tarvitaan koko alueella toimiva puhelinpalvelu ja takaisinsoittojärjestelmä. Jotta hyvinvointialue voisi toimia tehokkaasti yhtenä kokonaisuutena, myös potilas- ja asiakastietojärjestelmät pitää yhtenäistää.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) lupaili aluevaalitenteissä, että ICT:hen annetaan rahoitusta lisää. Toivottavasti vaalilupaukset pitävät. Vuoden 2022 ensimmäinen lisätalousarvio on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. helmikuuta.

Jos lisärahaa ei tule, voidaan tehdä vain välttämätön. Se tarkoittaa, että hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa tammikuussa 2023 asiakkaiden palvelu- ja yhteydenottokanavat ovat edelleen kuntakohtaisia eikä palveluita voida tarjota ristiin yli kuntarajojen. Jos potilaalle halutaan varata hoitoaikaa toisesta kunnasta, työntekijä joutuu ottamaan puhelimen käteensä tiedustellakseen, onko heidän järjestelmässään vapaita aikoja. Näin ei paranneta palveluita, pureta jonoja eikä hillitä kustannuksia.