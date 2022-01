Testit paljastavat vain murto-osan Pirkanmaan tartunnoista.

Pirkanmaan ja sen sairaanhoitopiirin pitää alkaa kääntää katseensa jo koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

Vaikka tartuntoja on edelleen maakunnassa runsaasti, on nähtävissä, että epidemia on taittumassa. Siksi Suomen hallituksen, aluehallintoviraston ja paikallisten terveysviranomaisten on syytä alkaa valmistella rajoitusten purkamista, kuten pääministeri Sanna Marinkin (sd.) tiistaina totesi.

Epidemian hoitoa ei voi tarkastella enää tartuntojen määrän perusteella. Vain murto-osa viime aikoina tartunnan saaneista vaivautuu viralliseen testiin. Moni sairastaa ohjeiden mukaisesti kotonaan ja toteaa positiivisen tartuntatuloksen kotitestillä tai pelkkien oireiden perusteella. Useat ihmiset voivat sairastaa taudin myös tietämättään.

Tärkeintä on tässä tilanteessa kiinnittää katse terveydenhuollon kuormitukseen. Se on yhä korkealla tasolla, mutta heti kun tilanne helpottuu, tulee aika purkaa tiukimpia kokoontumisrajoituksia. Tätä mieltä oli myös tiistaina kokoontunut Pirkanmaan koronanyrkki, jonka viesti oli – jos ei nyt optimistinen niin sentään varovaisen toiveikas.

On muistettava, että rajoituksia olisi kaiketi mahdollista purkaa jo aikaisemminkin, jos nykyistä useampi ottaisi tai olisi ottanut rokotukset ajoissa. Pirkanmaalla tehohoidossa olevista valtaosa on nimittäin edelleen rokottamattomia.

Yhteiskunnan avaaminen on kaikkien suomalaisten etu. Moni toimiala on ollut kurimuksessa lähes kahden vuoden ajan ja yhteiskunnan pyörät on saatava pyörimään. Vain näin saamme kohotettua taloudellista toimeliaisuutta, vähentää työttömyyttä, parantaa ihmisten toimeentuloa ja nostaa verotuloja, joilla korona-ajan kalliit laskut maksetaan.

Maan terveysviranomaiset ovat kantaneet epidemian hoidosta tähän asti valtavan suurta vastuuta. Työtä on ollut enemmän kuin olisi kohtuullista ja kansalaiset varmasti antavat heille vähintään tyydyttävän arvosanan. Myös kansainvälisen vertailun perusteella Suomi on selviytynyt pitkään jatkuneesta pandemiasta kohtuullisin vähin vaurioin, vaikka jokainen kuolonuhri tai vammautunut on tarpeeton.

Seuraavaksi on kuitenkin aika siirtää vastuuta kansalaisille. Suomalaiset osaavat käyttäytyä vastuullisesti ja arvioida, missä tilanteessa kannattaa välttää ylimääräisiä kontakteja. Pohjoismaista Tanska näyttää jo esimerkkiä ja alkaa purkaa rajoituksia. Suomi ja Pirkanmaan seuratkoon perässä heti, kun olemme siihen valmiita. Toivottavasti se hetki koittaa mahdollisimman pian.