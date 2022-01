Tässä neljä yleistä päätöksenteon menetelmää. Mikä on suosikkisi?

Ylianalysointi. Suosittua isoissa organisaatioissa, joilla on varjeltavanaan kookas liikevaihto sekä taakkanaan markkinajohtajan asema tai toimialan murros. Pitäisi uudistua hyvän sään aikana, mutta käsijarruna on syvä tottumus tai pelko korttitalon sortumisesta yhdenkin virheliikkeen seurauksena. Hinnoittelu ei ole enää kohdallaan, mutta mitä jos muutoksen takia satatuhatta vanhaa asiakasta tai äänestäjää suuttuu?

Ylianalysointi voi johtaa analyysiparalyysiin: Päätöksentekijä hukkuu dataan. Strategisen järjen käyttö ja päättäjän rohkeus korvautuvat jatkuvalla lisäselvittämisellä, joka ei kuitenkaan tuota kaivattua varmuutta. Kilpailijat ja maailma menevät menojaan samalla kun selvitysten kustannukset ylittävät moninkertaisesti sen riskin, jolla muutosta olisi ketterästi vain jossakin kokeiltu.

Analyysiparalyysin kaverina on usein GIGO-ilmiö eli garbage in, garbage out, roskaa sisään ja roskaa ulos. Tyypillinen esimerkki on markkinatutkimus, jonka vastaajat ymmärtävät epäselvän kysymyksen kuka mitenkin, mistä huolimatta tuloksista tehdään pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Reaktiivinen päätöksenteko. Nykyhallituksen suosikki. Päätöksiä vältellään niin kauan, kunnes nousee voimakas julkinen paine tehdä jotakin, minkä jälkeen tehdään kuten kannattajat vaativat ja vastaanotetaan sometykkäykset. Jääkiekossa vastaava kuvio on, kun tökerön syöttövirheen seurauksena vastustaja pääsee yksin läpi, mutta maalivahti torjuu. Joukkue ja kannattajat tuulettavat täysin itse aiheutetun ongelman sankarilliselle ratkaisulle, jonka jälkeen ollaan edelleen nollatilanteessa.

Osaoptimointi. Päätetään toiminto kerrallaan kokonaishyödystä piittaamatta. Seurausta johtamisen heikkoudesta ja kokoluokkien hahmottamatta jättämisestä. Esimerkiksi nyt, kun yritysten koronasulkuja perustellaan epidemian hidastamisella, jotta tehohoitopaikat riittävät.

Kansallisen tehohoidon koordinointitoimiston mukaan joulukuun alkuun mennessä tehohoidossa oli ollut 1 238 koronapotilasta 1 470 tehohoitojaksolla, joiden keskipituus oli 11 vuorokautta. Jos tehohoitovuorokauden hinnaksi oletetaan 3 500 euroa, koko pandemian ajan koronatehohoito on maksanut joulukuuhun mennessä 57 miljoonaa euroa. Samaan aikaan pelkästään uusimman sulkukorvauskierroksen on arvioitu maksavan valtiolle 250 miljoona euroa. Herääkö kysymys, olisiko kahden vuoden aikana tehohoitopaikkoja kannattanut hieman lisätä?

Silmät kiinni -johtaminen. Sote-uudistuksen valtakunnallinen menetelmä. Ylianalysoinnin vastakohta. Ei uskalleta keskustella eurojen tasolla voimavaroista, tavoitteista ja keinoista kuten siitä, mitä ja kenet hoidetaan ja mitä ja ketä ei, kun rahat eivät riitä kaikkeen. Pannaan silmät kiinni, annetaan homma toteuttajille ja toivotaan, että budjettivuoden lopussa miinus ei ole liian suuri.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.