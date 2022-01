Tänään on mahdollisuus olla tekemässä historiaa

Vaaliuurnaan sujahtanut äänestyslippu ei saa jäädä palvelujen käyttäjän ainoaksi ääneksi.

Joskus historialliset hetket tapahtuvat vähän huomaamatta niin, että niiden merkityksen ymmärtää vasta jälkikäteen. Nyt on toisin. Jokainen aluevaaliehdokas, ennakkoon äänestänyt tai tänään äänestyspaikalle lähtevä on mukana tekemässä historiaa.

Pitkä matka on kuljettu vuodesta 2006, jolloin Paras-hankkeella pyrittiin varmistamaan laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut koko Suomeen. Kunnilta edellytettiin aiempaa laajempaa yhteistyötä, minkä seurauksena syntyi yhteistoiminta-alueita ja kuntaliitoksia.

Nyt olemme tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä pelastuspalveluiden kanssa ovat siirtymässä kokonaan pois kunnilta hyvinvointialueen hoidettavaksi. Pirkanmaalla muutos koskettaa suoraan noin 18 000:ta työntekijää ja puolta miljoonaa asukasta.

Aamulehti kävi kysymässä osalta tuosta isosta joukosta evästyksiä tänään valittaville aluevaltuutetuille. Ruovedellä työskentelevä hammaslääkäri Lauri Anttila toivoi, että päättäjät säilyttäisivät sen, mikä toimii. Asioita ei kannata muuttaa vain muuttamisen vuoksi.

Tämä näkökulma on ehkä jäänyt varjoon, kun on puhuttu paljon kuntien terveyskeskusten säilymisestä, ehdokkaan kotipaikan merkityksestä ja siitä, tehdäänkö aluevaltuustossa siltarumpupolitiikkaa eli pidetään ennen kaikkea oman kunnan palvelujen puolta. Ei sovi unohtaa, että Pirkanmaan eri alueiden ja kuntien edustajat tuntevat paitsi alueiden erityispiirteet ja ongelmat, myös onnistumiset.

Väestön ikääntyminen, kasvavat sote-menot ja kireä talous tai alan osaajapula eivät ole mitään uusia asioita. Kunnissa on ratkottu näitä ongelmia jo vuosien ajan. On löydetty toimivia ratkaisuja, kehitetty uusia toimintamalleja, tehty hyviä ja huonoja päätöksiä, huomattu mikä toimii ja mikä ei toimi. Tämän viestin on kuljettava aluevaltuustolle.

On myös varmistettava, että palvelujen käyttäjien ja työntekijöiden ääni kuuluu Pirkanmaan jokaisesta kolkasta aluevaltuuston päättäjille asti. Vaaliuurnaan sujahtanut äänestyslippu ei saa jäädä näissä karkeloissa palvelujen käyttäjän ainoaksi ääneksi.

Kun alkaa se vuosien työ, jossa palveluja kehitetään, luodaan uusia liikkuvia ja sähköisiä palveluja, kun mietitään, mitä on oltava ja missä, on aidosti kuultava ihmisiä. On tiedettävä, mikä missäkin toimii ja mikä ei. Ei ole järkeä korjata sellaista, mikä ei ole rikki, eikä toisaalta takertua vain säilyttämisen vuoksi sellaiseen, minkä voisi ja mikä pitäisi tehdä paremmin.

Uudistuksen onnistuminen on välttämätöntä. Se on välttämätöntä siksi, että rahat riittäisivät kasvaviin tarpeisiin, mutta ennen kaikkea siksi, että näissä palveluissa on kyse ihmisten terveydestä, hyvinvoinnista ja elämästä.