Pirkanmaan uusilla aluevaltuutetuilla on nyt edessään iso urakka

Aluevaltuuston palvelustrategiassa nähdään, miten vaalilupaukset toteutuvat.

Sunnuntain aluevaaleissa valitut 79 aluevaltuutettua aloittavat työnsä maaliskuussa Pirkanmaalla. Ensimmäinen kokous on jo 8. maaliskuuta, näillä näkymin poikkeuksellisesti Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.

Valtuustoon tuli valituksi melko monipuolinen joukko päättäjiä. Joukossa on eduskunnasta ja kunnanvaltuustoista tuttuja konkaripoliitikkoja, mutta myös uudempia nimiä.

Ääniharavia olivat Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) ja nykyinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Vaalit olivat odotetusti kokoomuksen ja sdp:n välinen taisto, joka tällä kertaa kääntyi lopulta melko selvästi kokoomuksen eduksi.

Osa Pirkanmaan kolkista on uudessa aluevaltuustossa paremmin edustettuna kuin toiset, mutta aluevaltuutettujen on syytä muistaa, että heidän tehtävänään on ajatella koko hyvinvointialueen etua.

Monella aluevaltuutetulla on takanaan työläs vaalikampanja, osa oli ehdolla jo kesäkuun kuntavaaleissa. Nyt työ kuitenkin vasta todella alkaa aluevaltuustossa.

Uudella valtuustolla on peräti neljä kokousta maalis- ja huhtikuussa. Työtä on paljon, kun uusi hyvinvointialueen organisaatio pystytetään. Ensimmäisessä kokouksessa tehdään merkittäviä valintoja, esimerkiksi aluevaltuuston puheenjohtaja ja aluehallitus.

Sekin on päätettävä, otetaanko Pirkanmaalla käyttöön lautakunta- vai valiokuntamalli. Jälkimmäinen näyttää nyt todennäköisemmältä. Siinä etuna on, että valiokuntien jäseninä aluevaltuutetut osallistuvat päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Käytännössä valiokuntamalli vaatii valtuutetuilta enemmän, mutta lisää heidän valtaansa ja vastuutaan.

Kiinnostavaa on sekin, kuka valitaan hyvinvointialueen johtajaksi keväällä. Virka täytetään nopealla aikataululla. Kyseessä on yksi merkittävimmistä julkisen sektorin johtajatehtävistä Pirkanmaalla.

Hyvinvointialueen johtaja johtaa hyvinvointialueen rakentamista ja toimintaa. Johtajan on kyettävä myös takaamaan Pirkanmaalle sen ansaitsema valtakunnallinen asema ja huomioarvo Suomen suurimpana hyvinvointialueena.

Keväällä aluevaltuusto saa työpöydälleen hyvinvointialueen strategian ja vuoden 2023 budjetin. Palvelustrategiassa linjataan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Pirkanmaalla tarjotaan – ja miten.

Palvelustrategiatyössä nähdään, miten puolueiden ja ehdokkaiden vaalilupaukset lopulta toteutuvat. Palvelutarjontaa ja palvelujen järjestämistä on kyettävä ajattelemaan uudella tavalla. Huoltosuhteen heikkeneminen, palvelutarpeen kasvu ja palkkojen harmonisointitarve tarkoittavat, että ylimääräistä rahaa ei ole käytettävissä.