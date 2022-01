Turvallisuuspoliittinen retoriikka on nyt kovempaa kuin vuosikymmeniin.

Jännite Ukrainan rajalla kasvaa viikko viikolta. Maailmanpoliittinen tilanne on ajautunut nopeasti kireämmäksi kuin kenties kertaakaan kylmän sodan jälkeen.

Suomalaiset seuraavat tilanteen kehittymistä paitsi huolestuneina myös hämmentyneinä. Tähän asti Itämeren ympäristön turvallisuustilanteen kehittymistä on pohdittu lähinnä teoreettisella tasolla, mutta viime aikoina puheet ovat muuttuneet konkretiaksi.

Suomen ja suomalaisten ei pidä tässä tilanteessa huolestua. Suomi on kolmenkymmenen viime vuoden aikana asemoinut itsensä niin edulliseen asemaan kuin se geopoliittisesti on mahdollista. Seisomme samassa rintamassa Euroopan unionin kanssa, teemme tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa ja olemme Naton läheinen kumppani. Samaan aikaan välimme Venäjään ovat selkeät ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö johtaa suhteita johdonmukaisesti ja päättäväisesti.

Ukrainan tilanteen kiristyminen ja varsinkin sen muuttuminen entistä laajemmaksi sotilaalliseksi yhteenotoksi olisi erittäin vaarallinen kehitysaskel. Länsimaat vastaisivat hyökkäykseen voimakkailla pakotteilla. Mitä muuta hyökkäyksestä seuraisi? Sitä on mahdoton arvioida, mutta seuraukset voivat myös olla arvaamattomia.

Lisäksi näyttää pahasti siltä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on ajamassa itseään sisäpoliittisesti nurkkaan. Mitä pidemmälle hän Ukrainan uhkaamisessa etenee, sitä vaikeampi hänen on perääntyä kunniallisesti. On nimittäin selvää, etteivät Yhdysvallat ja Nato aio suostua Venäjän turvallisuusvaatimuksiin, eikä niiden pidäkään.

Onkin suuri vaara, että kansainvälisiin suhteisiin syntyy samankaltainen pattitilanne ja jäätynyt konflikti kuin Itä-Ukrainassa. Venäjä jatkaa pelotteluaan, uhkailuaan ja ”sotateknisiä” keinojaan kuten kyberhyökkäyksiä.

Toinen kysymys on, kuinka pitkään länsimaat Putinin uhoa sietävät ja jos mitta jossain vaiheessa täyttyy, miten Yhdysvallat, Nato ja EU-maat sen Venäjälle osoittavat.

Jännitteiden purkautumista rauhanomaisesti edistäisi, jos maailmanpolitiikan suurpelurit Venäjä ja Kiina eläisivät samantyyppisessä demokratiassa kuin länsimaat. Näin ei kuitenkaan ole. Siksi on turha toivoa, että toimintatavat muuttuisivat, kun valta ei vaaleissa vaihdu.

Tästä syystä länsimaiden pitää tiivistää yhteistyötään, ettei vakiintunutta maailmanjärjestystä uhkaavat voimat pääse niskan päälle tilanteissa, joissa vallanpitäjät vaihtuvat Saksassa, Ranskassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Sama koskee tietysti myös Suomea.

On siis korkea aika aloittaa Suomessa vakava, laaja-alainen ja perusteellinen turvallisuuspoliittinen keskustelu, jotta seisomme vahvoina yhdessä rintamassa myös seuraavien eduskunta- ja presidentinvaalien jälkeen.