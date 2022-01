Tes-neuvotteluissa on löydetty uusia malleja muun muassa palkankorotuksiin.

Työehtosopimusneuvotteluihin on sisältynyt tällä kierroksella tavallistakin enemmän mielenkiintoa, kun yhä useammalla alalla on ollut halua solmia yrityskohtaisia sopimuksia liittokohtaisten sijaan.

Teknologiateollisuus irtautui keväällä osittain yleisistä työehtosopimuksista (tes), ja sopimuksia on voitu nyt solmia myös paikallisesti yrityksissä. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat noudattaa edelleen myös valtakunnallista työehtosopimusta, jolloin yritysten puolesta neuvottelupöydässä on uusi työnantajien edustaja Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Myös metsäteollisuus on irtaantunut valtakunnallisista sopimuksista. Siellä sopimukset on saatu jo solmittua Paperiliiton ja Stora Enson sekä Paperiliiton ja Metsä-Groupin välillä, mutta UPM:n ja Paperiliiton neuvottelut ovat vielä kesken. UPM haluaa mennä tes-neuvotteluissa yritystasoa pidemmälle eli liiketoimintatasolle. Halu on ymmärrettävä, sillä UPM:n liiketoiminnot ovat itsessään jo hyvin suuria.

Teknologiateollisuudessa suurin osa yrityksistä halusi pysyttäytyä liittokohtaisissa sopimuksissa, ja ala saikin väännettyä uuden työehtosopimuksen vientialoja edustavan Teollisuusliiton kanssa.

Tamperelainen digitaalisten alojen palveluyritys Gofore teki historiaa solmimalla ensimmäisten teknologia-alan yritysten joukossa oman tessin.

Sopimuksessa on huomionarvoista, että palkkojen yleiskorotus tehdään neljännesvuosittain, ja sen suuruus riippuu edellisen vuosineljänneksen kannattavuudesta ja kasvusta. Jos tavoitteisiin päästään, jokaisella neljänneksellä tulee 0,5 prosentin yleiskorotus. Pienemmillä kasvu- ja kannattavuusluvuilla korotus on pienempi ja suuremmilla suurempi. Lisäksi yritys on sitoutunut vähintään samansuuruisiin henkilökohtaisiin palkankorotuksiin. Goforen korotukset ylittävät tietoalan sopimuksen yleisen tason.

Samoin Goforen sopimuksissa on sovittu paikallisesti normaalia työehtosopimusta parempia etuja muun muassa erilaisissa perhevapaissa.

Goforen sopimus on yksi osoitus siitä, että paikallisesti voidaan huomioida valtakunnallista sopimusta paremmin yrityksen ja sen liiketoiminnan erityispiirteitä. Tämä antaa varmasti uskoa muillekin yrityksille.

Työehtosopimukset ovat selvästi nyt käymistilassa, ja uusia ennakkoluulottomia tapoja on syntymässä pian lisää. Tärkeintä on, että osapuolet osaavat katsoa, millä turvataan parhaiten yrityksen tai työyhteisön menestys ja työpaikat tulevaisuudessa.