Etenkin nuorten ja palveluja paljon käyttävien kannattaa nyt aktivoitua äänestämään.

Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina. Demokratian kannalta on toivottavaa, että vaalipäivänä sunnuntaina äänestysprosentti nousee korkeammaksi kuin pessimistisimmissä arvioissa.

Vähintään sen olisi syytä ylittää vuoden 2019 europarlamenttivaalien äänestysprosentti, joka oli kotimaassa 42,7. Viime kesän kuntavaaleissa äänestysprosentti oli historiallisen alhainen, 55,1. Todennäköisesti nyt päädytään näiden kahden lukeman väliin.

Pirkanmaalla aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua. Ihannetapauksessa valtuutettuja on ympäri Pirkanmaata, eri-ikäisiä ja erilaisista sosioekonomisista taustoista. Tarvitaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, talousosaajia ja yleispoliitikoitakin.

Näin erilaiset näkökulmat ja erilaisten alueiden erityispiirteet tulevat huomioiduksi, kun Suomen suurin hyvinvointialue alkaa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja pirkanmaalaisille.

Äänestää kannattaa jo siksikin, ettei yksittäinen äänestäjäryhmä saa liikaa valtaa. Esimerkiksi sote-työntekijöiden osuuden valtuustossa pitää pysyä kohtuullisena, koska hyvinvointialue on myös työnantaja.

On arvioitu, että vaaleissa äänestävät aktiivisimmin ne, jotka eivät itse tarvitse säännöllisesti sote-palveluja. Äänestäjien joukossa korostuvat myös iäkkäät. Siksi etenkin nuorten ja palveluja paljon käyttävien kannattaa nyt aktivoitua.

Pirkanmaalla ehdolla on kahdeksan kansanedustajaa, joista osa on myös kaupunginvaltuutettuja. Tällainen kolmella hallinnon tasolla vaikuttaminen on mahdollista, mutta hyvä kysymys on myös se, miten kansanedustajan aika riittää.

Entä mitä kansanedustajana, aluevaltuutettuna ja kaupunginvaltuutettuna toimiva päättäjä tekee, jos kunnan, Pirkanmaan ja valtion edut ovatkin ristiriidassa?

Eduskunta esimerkiksi tekee hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyviä päätöksiä. Aluevaltuutettuna kansanedustajalla voi olla houkutus kasvattaa hyvinvointialueensa rahoitusta, mutta eduskunnassa hänen pitäisi huolehtia julkisen talouden kestävyydestä.

Aluevaltuustossa päättäjien on ajateltava ensisijaisesti koko hyvinvointialueen etua. Puolueet ovat tästä Aamulehden vaalikonevastausten perusteella melko yksimielisiä.

Periaate vaatii sitoutumista kaikilta aluevaltuutetuilta. On myös erittäin todennäköistä, että kaikista Pirkanmaan kolkista ei tule edustusta aluevaltuustoon. Siksi päättäjien on kyettävä ajattelemaan kokonaisuutta.