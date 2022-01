Uusi raitiotietyömaa mutkistaa Tampereen pahinta liikennesumppua entisestään.

Aamulehti

Tampereen rantaviiva kokee pian mullistuksen, kun Näsijärven tekosaaren rakentaminen alkaa keväällä Hiedanrannan edustalla. Samanaikaisesti raitiotien Santalahdesta Lentävänniemeen ulottuvan osuuden työt käynnistyvät useassa paikassa. Lielahdessa rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heti säiden salliessa.

Vaikka valitusprosessi on matkan varrella hidastanut saaritäytön toteuttamista, Tampereen Raitiotien toimitusjohtaja Pekka Sirviö sanoo, että ratikka on tarkoitus saada kulkemaan Lentävänniemeen asti vuoden 2024 aikana.

Urakan mittaluokasta kertoo se, että raitiotien toisen vaiheen reitille tulee 6,7 kilometrin raiteiden lisäksi 9 pysäkkiä sekä Näsisaaren pysäkkivaraukset, 7 uutta siltaa, 17 vaihdetta, 4 sähkönsyöttöasemaa, 7 tukimuuria ja 2 tukimuurikaukaloa. Lisäksi myös kahta siltaa muokataan.

Nyt jo voi ennustaa, että muuta liikennettä odottaa jälleen sompailu alati muuttuvien työmaiden viidakossa.

Liikkuminen Tampereen keskustasta lännen suuntaan on ollut yksi kaupungin liikenteen suurimmista sumppukohdista jo useiden vuosien ajan. Rantaväylän tunnelin valmistumisen jälkeen useat väylät yhdistävä Vaitinaron liittymä on ollut toistuvasti vaikeuksissa. Liittymän kapasiteettiongelma on korostunut, ja ruuhka-aikoina tunnelia on jouduttu useasti sulkemaan lännen suuntaan.

Tekohengitystä on yritetty antaa liikennevalojen optimoinnilla ja rakentamalla lisäkaista Ylöjärven suuntaan. Tulevina vuosina liikennemäärien odotetaan vielä kasvavan nykyisestä.

Valmistuessaan raitiotien toinen vaihe tulee kantamaan osan Länsi-Tampereen liikennekuormasta. Varsinkin uusi Hiedanrannan alue nojaa vahvasti raitiotiehen.

Yksinään raitiotiestä ei kuitenkaan ole liikennekaaoksen ratkaisuksi. Todennäköisin vaihtoehto on eritasoliittymän rakentaminen Vaitinaroon.

Raitiotieallianssilta kerrotaan, että liikennejärjestelyjen suunnittelu on jo käynnissä, ja niistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. Länsi-Tampereella ja Ylöjärvellä asuvien on kuitenkin syytä varautua hampaiden kiristelyyn auton ratissa.

Toisaalta, tamperelaisilla on tästä jo kokemusta. Useat väylät kuten Hämeenkatu, Teiskontie ja Sammonkatu ovat jo käyneet läpi saman mullistuksen. Rakennustöistä huolimatta liikenteelle löytyi aina väylä, ja ratikkakin valmistui nopeasti aikataulussa.

Tämä on hyvä muistaa, kun rakennustyöt pistävät jälleen tamperelaisten kärsivällisyyden koetukselle.