Suomen on syytä katsoa tarkasti korkeita energian hintoja, naapurimaat maksavat jo tukia kansalaisilleen.

Ajojen tarkka miettiminen, asunnon lämpötilan laskeminen alemmas ja jopa kahvinjuonnin vähentäminen on tullut monelle ajankohtaiseksi. Hinnat ovat nousseet muutaman kuukauden aikana tietyissä hyödykkeissä jopa kymmeniä prosentteja. Euroopassa inflaatio on nyt viisi prosenttia ja energiastakin puhdistettu pohjainflaatio 2,6 prosenttia.

Euroopassa sähkön hinta on noussut osittain jo kestämättömille tasoille. Tehtaita ajetaan alas ja valtiot maksavat sähkötukia kansalaisilleen.

Euroopan sähkömarkkina on mullistuksessa, kun uusiutuvien energiamuotojen osuus kasvaa, ydinvoimaloita suljetaan ja hiilen käyttöä ajetaan alas. Erityinen ongelma tänä vuonna on ollut maakaasun saatavuusongelmat.

Hintojen voimakas heilunta näkyi konkreettisesti torstaina. Kun sää lämpeni ja alkoi tuulla, oli pörssisähkö lähes ilmaista. Kovempien pakkasjaksojen aikana hinta on ollut jopa yli 40 senttiä kilowattitunnilta. Tällainen hintataso voi tarkoittaa pörssisähköllä lämmittävälle omakotiasujalle jopa tuhannen euron sähkölaskua kuukaudessa.

Kun tähän lisätään polttoaineiden litrahintojen nousu kahden euron tuntumaan, voidaan puhua arjen myrkkypilleristä, jolla on vaikutusta kaikkeen kuluttamiseen.

Pienituloiset kansalaiset kärsivät eniten, kun hintojen nousu kurittaa heitä suhteellisesti eniten.

Hintojen nousulla on kansalaisiin suoria, mutta myös välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi kuljetusalalle polttoaineiden hinnannousu tarkoittaa 500 miljoonan euron lisäkuluja. Ajan kuluessa laskun maksavat kuluttajat.

Suomessa valtio verottaa voimakkaasti polttoaineita ja sähköä ja on osasyyllinen koviin hintoihin. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan hallitus ei ole kuitenkaan käynyt keskusteluja kansalaisten sähkölaskujen tukemisesta, vaikka naapurimaissa on jo ryhdytty toimiin. Esimerkiksi Norja on maksanut kuluttajille sähkötukea, kun sähkön hinta on noussut yli 7 senttiin kilowattitunnilta.

Ruotsin hallitus suunnittelee 585 miljoonan euron sähkötukea kotitalouksille ja Viron hallitus on luvannut kotitalouksille 192 miljoonaa euroa tukea energiakriisin huipun tasaamiseen.

Suomessa valtio on keskittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana energiankäytön verotaakan kasvattamiseen, polttoaineveroon on tehty seitsemän korotusta. Tällä hetkellä polttoaineiden hinnasta verojen osuus on bensiinissä 70 prosenttia ja dieselissä 60 prosenttia.

Valtion on syytä olla hyvin tarkkana energian hinnannousun kanssa. Pitkittyessään siitä tulee talouskasvun estävä tulppa. Samalla paine palkkojen nostoon kasvaa.