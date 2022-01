Hervannalla on edellytykset nousta maailman johtavaksi älykkään liikenteen testialueeksi.

Tampereella alkoi tiistaina mielenkiintoinen kokeilu, kun vuosia kehitystyön kohteena ollut itseohjautuva robottiajoneuvo aloitti testiajot Hervannassa. Tarkoitus on selvittää, kuinka robottiautot voisivat tulevaisuudessa toimia osana julkista liikennettä ja kuinka ne selviävät vaihtelevissa talvisissa oloissa kaupunkiympäristössä (AL 12.1.).

Ensimmäisen koeviikon aikana teknologiayritys Sensible 4:n tuunaaman autonomisen ajoneuvon kyyti on kiinnostanut hervantalaisia mukavasti. Ajoneuvo itse on myös pärjännyt vaihtelevissa olosuhteissa hyvin.

Robottiautojen saamisesta osaksi tamperelaista joukkoliikenteen arkea on puhuttu pitkään. Todennäköisesti saamme vielä odottaa muutaman vuoden ennen kuin kuskittomat autonomiset ajoneuvot kuljettavat arjessa matkustajia ratikka- tai bussipysäkille tai pysäkiltä omalle kotikadulle.

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita ennustaa Aamulehdessä, että Tampereella robottiajoneuvot saatetaan nähdä tositoimissa ratikkaan tai bussilinjoille asiakkaita syöttämässä joskus vuoden 2025 paikkeilla.

Keskeistä on, koska turvakuljettaja uskalletaan ottaa pois ajoneuvosta. Se on tärkeätä kustannusten takia.

Autonomisten ajoneuvojen teknologia on kehittynyt paljon sen jälkeen, kun Hervannan kaduilla ajettiin syksyllä 2018 Sensible 4:n piskuisella kaksipaikkaisella Renault Twizyllä.

Lumisade ei enää juurikaan robottiautoa haittaa, mutta esimerkiksi lumiaurojen puskemat reunavallit ja isot lumikasat saattavat sitä hämätä. On erilaista ajaa Kalifornian auringossa kuin Suomen talvessa. Ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa. Tärkeätä on, että robottiautot keräävät mahdollisimman paljon ajokilometrejä ja dataa erilaisissa olosuhteissa.

Tampereen kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite nousta Suomen johtavaksi älykaupungiksi. Älykäs liikenneinfrastruktuuri on yksi tärkeä osa älykaupunkikonseptia.

Hervannassa sijaitsevalla automaattisen liikenteen testialueella on iso rooli autonomisen liikenteen kehittämisessä. Siellä tutkijat ja yritykset voivat kokeilla erilaisia automaattiseen liikkumiseen liittyviä ratkaisuja aidossa ympäristössä.

Hervantaan on rakenteilla ainutlaatuinen älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen testiympäristö maailmassa. Kaikki edellytykset kunnianhimoisen tavoitteen toteutumiseksi ovat Hervannassa olemassa. Sen lisäksi, että alueella on neljä erilaista vuodenaikaa, paljon erilaista liikennettä ja katualueita, sieltä löytyy myös paljon taitavia teknologiaosaajia.

