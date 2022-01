Sekava viestintä ja johtosuhteet hallituksessa ovat saaneet kansalaiset hämmennyksiin.

Hallitus joutuu työskentelemään koronaepidemian taltuttamiseksi voimakkaammin kuin ehkä koko koronakriisin aikana yhteensä. Nyt taistellaan aikaa vastaan, joten erilaisille kiristyksille ja rajoituksille on syynsä.

Kun kriisi on päällä, niin silloin jos koskaan päätöksenteon pitäisi olla sujuvaa ja yhdenmukaista. Johtajuutta ei kenenkään pitäisi päästä kyseenalaistamaan.

Nyt on ajauduttu taas noidankehään, jossa johtajuutta pomputellaan yhdeltä toiselle hallituksen sisällä. Hallituspuolue keskustasta on vaadittu tiukkaan sävyyn, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) pitää ottaa johtajuus ja vetovastuu koronan hoidosta itselleen. Tähän pääministeri ei ole suostunut, vaan hallituksen koronaministerityöryhmän johtajana jatkaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Marin on rivijäsen.

Koronatilanne ei vaikuta vain sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyyn, vaan paljon muuhunkin. Elinkeinoelämään, opiskeluun, suomalaisten työntekoon ja kaikkien jaksamiseen. Suomi on korviaan myöten koronasodassa ja sodankäynti tarvitsee näkyvän johtajan. Sitä kaipaavat myös kansalaiset.

Jokin tuore ratkaisu koronajohtajuudesta on tehtävä pian, sillä Kiuru odottaa esikoistaan, jonka laskettu aika on maaliskuussa. Näillä näkymin sdp valitsee sijaisen Kiurulle tämän kuun lopulla. Aivan pystymetsästä ei uutta ministeriä voida ottaa, sillä salkku on varsin painava koronan hoidossa. Kuka uusi ministeri onkaan, niin onko Marinilla varaa antaa hänelle koronajohtajuus saman tien? Ei ole.

Kansalaisille viime päivien viestintä on ollut sekavaa. Hämmennystä herätti esimerkiksi lukuvuoden alkaessa keskustelu siitä, onko kouluihin turvallista mennä vai ei. Epäonnistumisia on ollut pitkin matkaa. Jälkiviisaus ei kannata, mutta kun koronakriisiä on pian kestänyt kaksi vuotta, niin presidentti Sauli Niinistön jo alkuvaiheessa tarjoamalle koronanyrkille olisi ollut tilausta monessa käänteessä. Jos omat rahkeet eivät riitä, niin silloin ei ole mikään häpeä pyytää apua.

Poliitikkojen tehtävä on hoitaa työnsä niin hyvin kuin mahdollista ja luoda kansalaisille toivoa, vaikka kriisi onkin päällä. On hyvä muistaa, että tähän kultaiseen sääntöön ei sovi pelottelu. Tämänkin osa hallituksessa on unohtanut.

Toisaalta koronarajoitusten sekavuudesta ei voida yksin syyttää hallituksen viestintää, sillä rajoitukset voivat vaihdella maakunnittain. Voimassaoloajat muuttuvat nopeaan. Tähän ongelmaan auttavat maakuntien mediat, jotka toimivat kuin rintamakirjeenvaihtajat konsanaan. Päivästä toiseen ne ”suomentavat” päätöksiä ja tuovat ne käytännön esimerkkeinä suomalaisten arkeen.