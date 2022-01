Uusilla aluevaltuutetuilla on valtava vastuu – Palveluja on ajateltava uudella tavalla ja kustannuksia hillittävä

Palveluja on ajateltava uusiksi, jotta uudistus onnistuu ja kustannusten kasvu hidastuu.

Ensi viikon sunnuntaina valittavilla aluevaltuutetuilla on valtavan suuri vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden historiallisen uudistuksen onnistumisessa.

Nyt vaalien alla puolueet ja ehdokkaat puhuvat mielellään palveluista ja antavat konkreettisia palvelulupauksia. Aamulehden aluevaalitentissä keskiviikkoiltana sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari lupasi perhelääkärimallin ja pääsyn kiireettömään hoitoon seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela haluaa jokaiseen kuntaan vähintään yhden nopean avun mielenterveyspisteen.

Vaalitentissä isot puolueet olivat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että jokaisessa Pirkanmaan kunnassa pitää säilyttää oma terveysasema tai ainakin sen palvelut. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen tarkensi, että ei kannata tuijottaa vain terveysasemien seinien sijaintia vaan huomioida kiertävät pisteet, kotiin tuotavat palvelut ja digitaaliset palvelut.

Tästä on kyse. Palveluja ja niiden järjestämistä on ajateltava uudella tavalla. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa niiden saatavuutta, kaventaa hyvinvointieroja ja hillitä kustannusten räjähdysmäistä kasvua.

Näistä viimeisin ei onnistu, jos päättäjät eivät ajattele asioita rohkeasti uudella tavalla ja kanna vastuutaan. Huoltosuhteen heikkeneminen, työntekijöiden palkkojen harmonisointi ja hoitajien palkankorotustarve uhkaavat räjäyttää kustannukset. Jos kustannuksia ei hillitä, hienot tavoitteetkaan eivät toteudu.

Esimerkiksi digitaalisia palveluita kannattaa tarjota yhä useammalle. Se vapauttaa voimavaroja tarjota lähipalveluja niille, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluita. On myös mietittävä, pitääkö jostain palveluista luopua. Palveluiden saatavuus lienee tärkeämpää kuin toimipisteiden sijainti. Toivoa sopii, että tietojärjestelmien yhtenäistäminen tuottaa säästöjä.

Usein on myös niin, että ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset palvelut vähentävät kalliimpien palveluiden tarvetta. Tarkkaa harkintaa on kuitenkin käytettävä, jotta ei ennaltaehkäistä ongelmaa, jonka riski on vähäinen. On tehtävä työtä sen eteen, että mahdollisimman moni kantaa myös itse vastuuta omasta terveydestään, vaikka se ei toki aina ole mahdollista.

Lopulta paras keino varmistaa toimivat palvelut ja niiden rahoitus on kasvattaa työllisyysastetta ja mahdollistaa talouskasvu. Se lisää verotuloja.