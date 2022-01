Kova työ alkaa uusissa valtuustoissa heti

Hyvinvointialueiden valtuustoilla on ratkaistavanaan isoja kysymyksiä alusta asti.

Vaikka uusien hyvinvointialueiden ensimmäiset valtuustot istuvat niin sanotun tynkäkauden, kova työ alkaa välittömästi maaliskuun alussa. Valtuusto istuu arviolta peräti 12 kertaa tämän vuoden aikana. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Tehtävää on paljon.

Pirkanmaan sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala totesi napakasti Aamulehden aluevaalistudiossa keskiviikkona: kaikki pitää päättää. Tämä tarkoittaa lyhyesti palvelustrategiaa, organisaatiorakennetta ja palvelukriteereitä eli kaikkea, mikä vaikuttaa alueen toimintaan ja samalla toki kansalaisiin. Mitä kukakin tuottaa, millä mittakaavalla ja mitä se maksaa?

Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetti on reilun kahden miljardin luokkaa ensi vuonna. Summaan kuuluvat kaikki toiminnot pelastuslaitosta myöten. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta sekä osin asiakas- ja käyttömaksuista. Rahaa jaetaan hyvinvointialueille niiden asukasmäärän ja arvioidun palveluntarpeen mukaan, mihin vaikuttavat muun muassa ikärakenne ja sairastavuus.

Pirkanmaa on lisäksi yksi Suomen neljästä kasvualueeksi määritellystä hyvinvointialueesta. Palveluntarpeen arvioitu kasvu huomioidaan täysimääräisesti vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen tasossa. Sen jälkeen palveluntarpeen kasvu otetaan huomioon enää vain 80-prosenttisesti. Herrala sanoo suoraan, että kaikki ei varmasti jatku samanlaisena kuin nyt.Tehostamista tarvitaan paljon. Tämä on yksi uuden valtuuston eteen tulevista isoimmista haasteista.

Digitaalisuuden merkitys vain kasvaa hyvinvointipalveluissa. Kansallinen tavoite on, että jatkossa 40 prosenttia avopalveluista voitaisiin tuottaa etänä. Tällä hetkellä Pirkanmaalla on yli 70 erilaista potilas- ja asiakasjärjestelmää, jotka pitäisi saada keskustelemaan keskenään. Alue koki taannoin takaiskun, kun juuri muutoksia vauhdittamaan tarvittavaa ICT-rahaa lohkesi Pirkanmaalle vain pieni osa halutusta. Sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen sanoi keskiviikkona, että tämä on yksi isoimmista huolenaiheista, saadaanko kaikki valmiiksi aikataulussa. Keskustelut ovat summista edelleen käynnissä.

Kaikkien muutosten ja uudistusten keskellä tärkeimpänä on muistettava asiakas. Sote-muutoksen keskeinen tavoite on yhdenmukaistaa palveluita ja samalla kitkeä eriarvoisuutta, jota alueiden sisälläkin on palveluissa paljon. Kaiken sovittaminen yhteen vaatii paneutumista, pitkiä hermoja ja uskallusta päättää. Tätä viisautta toivotaan kaikille uusille päättäjille.