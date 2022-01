Yhteisen koronaviestin on löydyttävä nopeasti – rokotteet ja terveydenhuollon riittävyys ovat ensisijalla

Koko Suomi on koronaviruksen leviämisaluetta. Kansa kaipaa yhteistä viestiä.

Kolmas koronavirusvuosi on alkanut. Virus leviää koko väestössä nopeasti omikronmuunnoksen takia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määritteli viime viikolla koko Suomen leviämisvaiheen alueeksi, eikä taudin jäljitys toimi enää niin kuin aiemmin juuri missään, ei myöskään Pirkanmaalla.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoi Aamulehdelle (11.01), että minkäänlainen jäljitys ei pysy omikronin takia perässä. Maailman terveysjärjestö WHO totesi tiistaina, että omikrontartunnan tulee Euroopan koko väestöstä saamaan yli puolet lähiviikkojen aikana.

”Rokotteet ovat meidän tapamme hallita epidemiaa ja se, että sairaat pysyvät kotona”, Syrjänen totesi.

Se on vahva viesti, jota on toistettu jo pitkään, mutta sen merkitys korostuu nyt aiempaa enemmän. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella tiistaihin 11. tammikuuta mennessä yli 12-vuotiaista ensimmäisen rokotteen oli saanut 88,6 prosenttia, toisen 84,7 prosenttia ja kolmannen 29,3 prosenttia, selviää THL:n tilastosta.

Kolmannen rokotteen ottajien osuus on noussut nopeasti viimeisten viikkojen aikana, mutta ensimmäisten ja toisten rokotteiden määrä näyttää jumahtaneen paikalleen. Hyvää on se, että kolmansien rokotteiden ottamisen kiihtyvyyden lisäksi esimerkiksi Tampereella kaikkien 5–11-vuotiaiden rokottaminen alkaa ensi viikolla. Aamulehti (11.01) kertoi laajassa lapsien rokottamista käsittelevässä artikkelissa, että suojateho oireista tautia vastaan ikäryhmässä oli yli 90 prosenttia.

Tartuntatautilääkärit ovat vedonneet siihen, että käsipareja voitaisiin lähes turhaksi osoittautuneesta jäljityksestä siirtää koronaosastoille ja rokottamiseen. Koko luokkien karanteenit on myös todettu kouluikäisillä tarpeettomiksi eikä pakkotestaus kahdesti viikossa lähes puolelle miljoonalle koululaiselle tunnu järkevältä.

Hallituksen viesti on ollut toisenlainen.

Jatkuva pandemia ja poukkoileva päätöksenteko on raastavaa koko yhteiskunnalle. On aivan selvää, että päätösten tekeminen alati epävarmassa tilanteessa on vaikeaa, mutta niiden pitäisi olla yhteneväisiä ja selkeitä. Tahtotila siitä, miten pandemiaa hoidetaan, pitäisi viimeistään nyt määritellä selkeäksi.

Juuri vakavan taudin torjunta on viruspandemian keskiössä. Tilastot osoittavat, että rokotteiden ansiosta, vaikka tauti leviää moninkertaisesti aiempaan verrattuna, sairaalat pystyvät edelleen toimimaan. Se on taattava myös jatkossa.