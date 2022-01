Tärkeää on pyrkiä myös mittaamaan erilaisten terveyspalveluiden toimivuutta ja kustannuksia.

Miten saamme laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että myös rahamme riittävät niiden ylläpitoon?

Tämän kysymyksen ratkaiseminen on tammikuussa valittavien uusien hyvinvointialueiden valtuustojen tärkein tehtävä.

Vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialue vastaa koko Pirkanmaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava riittävä oma palveluntuotanto, mutta täsmällisempää määritelmää ”riittävyydelle” ei anneta.

Kysymys on sikäli oleellinen, että samalla määritetään, minkä verran palveluista voidaan ostaa ulkoa eli mikä on yksityisen puolen ja kolmannen sektorin kuten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden osuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antamassa asiassa tarkempia ohjeita lähiaikoina, joten katse onkin suunnattava lähitulevaisuuteen. Uudet aluevaltuustot pääsevät linjaamaan asiaa jo ensimmäisessä palvelustrategiassaan. Tämän on tarkoitus avata, miten palvelut tuotetaan.

Julkisen ja yksityisen puolen tuotannosta on käyty ajoittain jo farssiksi menneitä vääntöjä, näin esimerkiksi vajaa vuosi sitten Sydänsairaalan, Coxan ja Fimlabin kohdalla.

Tosiasia on, että kaikkia nykyisiä toimijoita tarvitaan. Aivan varmasti kaikille riittää tehtävää, jos ennusteet sosiaali- ja terveysalan palveluiden kasvusta toteutuvat. Alan työvoimapula on pahentunut vuosi vuodelta, ja varmasti tarvitaan luovia ratkaisuja, että tulevista tehtävistä selvitään.

Julkisella puolella pitää olla omaa tuotantoa, että se osaa hankkia palveluita myös ulkoa. Samalla se toimii ikään kuin eräänlaisena järjestelmän kivijalkana.

Yksityiset terveysalan yritykset ovat viime vuosina osoittaneet, että monia asioita voidaan tehdä toisin muun muassa perusterveydenhuollossa. Usein asiakkaan saama palvelu on parantunut ja kustannukset ovat laskeneet. Tämä on juuri sitä, mitä on lähdettävä hakemaan.

On luonnollista, että tulevissa palvelustrategioissa ihminen on aina keskiössä, mutta erittäin oleellista on myös, että tuotannon panoksia ja tuotoksia pystytään mittaamaan. Tämä kertoo, mihin rahat menevät ja tehdäänkö jossakin sama asia ketterämmin kuin toisaalla.

Eri puolilla Suomea olevien hyvinvointialueiden tarpeet eroavat varmasti myös toisistaan. Näin myös toimintoihin voi tulla tarkoituksenmukaista vaihtelua. Tämä on vain hyvä asia.

Arjen kokemusten kautta koko Suomeen on luotava entistä joustavammat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Me kansalaiset niitä käytämme, ja me ne myös maksamme.