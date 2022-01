Suomen koronastrategia on vanhentunut – Suomi ei tarvitse enää yhtään yllätyspäätöstä, vaan suunnan

Suomen koronatoimissa tarvittaisiin hätäilyn ja yllätyspäätösten sijaan suunnitelmallisuutta ja linjakkuutta.

Suomi tarvitsee kiireesti uuden strategian koronapandemian hoitoon. Tällä hetkellä korona vyöryy joka suunnalla, mutta sitä yritetään johtaa vanhentuneilla malleilla ja omituisilla äkkikäännöksillä. Siitä hyvä esimerkki on keskiviikkona illalla esiin noussut etäkoulukeskustelu, jossa sosiaali- ja terveysministeriö näyttää vetävän omaa linjaansa. Päätöksiä odotetaan perjantaina ja se on myöhään, sillä koulujen kevätlukukausi alkaa maanantaina.

Hallitus uudisti koronapandemian hoitoon tarkoitettua hybridistrategiaa viimeksi syyskuussa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Ensin otettiin rohkaisevia askelia kohti normaalia ja yhteiskunnan avautumista. Vuoden lähestyessä loppuaan tuli kuitenkin käänne huonompaan, jonka seurauksena on jälleen jouduttu ottamaan käyttöön tiukkoja rajoituksia.

Nykyisessä koronatilanteessa myöskään aiemmat käytännöt eivät enää toimi. Testaa-jäljitä-eristä-hoida-strategian kolme ensimmäistä kohtaa näyttävät olevan osin mahdottomia toteuttaa. Myös sairastuneiden hoitamisessa alkaa olla tekemistä osassa maata.

Esimerkiksi Pirkanmaalla jäljitys on toiminut läpi epidemian verrattain hyvin. Viime viikkoina tilanne on muuttunut nopeasti. Viime viikolla tartunnan lähde selvisi vain 19 prosentissa todetuista tautitapauksista, joita oli siis yhteensä 3 222. Se tarkoittaa, että Pirkanmaalla jäi yli 2 600 testillä todettua positiivista koronatapausta jäljittämättä.

Vaikutelma on valitettavasti se, ettei valtakunnan mittakaavassa kokonaisuus ole kenenkään käsissä. Alueet näyttävät tekevän mitä pystyvät olemassa olevien resurssien puitteissa. Sen sijaan sosiaali- ja terveysministeriö näyttää olevan esimerkiksi jäljitys-, karanteeni-, ja testauslinjauksissaan jälkijunassa. Nyt olisikin syytä vauhdikkaasti päästä tilanteen tasalle, jotta voidaan ryhtyä katsomaan eteenpäin.

Tällä hetkellä päätöksiä tehdään luvattoman viime tingassa. Etäkoulukeskustelun ohella hyvä huono esimerkki on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston perjantaina annettava uusi päätös Pirkanmaan koronarajoituksista. Avi kertoo vasta tänään perjantaina päätöksensä rajoituksista, jotka astuvat voimaan heti huomenna ja ovat voimassa seuraavat kaksi viikkoa.

Tilanne on esimerkiksi yrittäjien ja työntekijöidenkin näkökulmasta kestämätön, kun vielä edellisenä päivänä ei tiedetä, mitkä toiminnot saavat pitää ovensa auki ja mitkä eivät. Kyse on kuitenkin monen toimeentulosta.

Tilanne ei voi jatkua kauaa tällaisena. Poikkeuksellinen ajanjakso on kestänyt jo kohta kaksi vuotta, ja epävarmuus on paikoin jopa lisääntynyt. Nyt tarvitaan valtakunnankin mittakaavassa näkymä kohti kevättä. Millaista on elää, työskennellä ja yrittää kolmantena koronakeväänä Suomessa?