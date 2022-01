Kilpajuoksu omikronia vastaan on alkamassa

Lähiviikot näyttävät, mihin suuntaan epidemia Pirkanmaalla kääntyy.

Pirkanmaalla on vahvistettu vasta muutama omikron-virusmuunnoksen aiheuttama koronatartunta. Silti lienee vain ajan kysymys, että omikron pyyhkäisee myös Pirkanmaan maakunnan yli.

Terveysviranomaiset ovat ennustaneet, että virusmuunnoksen aiheuttama epidemian kiihtyminen tapahtuu nopeasti, mutta se menee todennäköisesti myös nopeasti ohi.

Pirkanmaa on varautunut tähän niin hyvin kuin se näissä oloissa on ollut mahdollista. Kokoontumis- ja ravintolarajoitukset ovat käytössä, ja rokotukset ovat edenneet tehokkaasti. Silti on täysin mahdollista, että sairaanhoito ruuhkautuu hetkellisesti myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, kun pahin epidemiapiikki osuu kohdalle.

Kukaan ei osanne ennustaa, missä kohtaa talvea tuo käänne tapahtuu. Ensimmäisiä merkkejä voisi olettaa nähtävän pian loppiaisen jälkeen, kun koululaiset ja muut joululomalaiset palaavat arkeen.

Paras keino pehmentää iskua on nyt ottaa ensimmäinen, toinen tai kolmas rokotus – sen mukaan, mikä kenellekin on nyt mahdollista. Sen lisäksi on syytä pitää pää kylmänä, rajoittaa ylimääräiset kontaktit minimiin, noudattaa rajoituksia, käyttää maskia ja hakeutua testiin heti, jos saa oireita.

Vakavan sairastumisen riskin lisäksi yhteiskunnan toimivuutta uhkaavat myös altistumiset. Jos esimerkiksi moni terveydenhuollossa työskentelevä hoitaja tai lääkäri joutuu koronakaranteeniin yli viikon ajaksi, muidenkin kuin koronapotilaiden hoitaminen vaarantuu. Sama koskee muita strategisia työelämän alueita.

Vaikeutuvan koronatilanteen harvoja hyviä uutisia on se, että omikron-muunnos aiheuttaa lievempiä oireita kuin esimerkiksi aiemmin vallitseva delta-muunnos. Tämä olettamus on viime päivinä ja viikkoina saanut vahvistusta useista tutkimuslähteistä. Silti tartunnan saaneissa on varmasti muutamia, jotka sairastavat taudin vaikeammin. Siksi sairaanhoidon valmius täytyy pitää lähiviikot korkeana myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja varautua pahimman varalle.

Uskoa ja toivoa vallitsevassa tilanteessa antaa tieto, että jossain vaiheessa Pirkanmaallakin olemme väistämättä tilanteessa, jossa epidemia saadaan taltutetuksi ainakin väliaikaisesti. Rokotukset ja sairauden kautta saatu immuniteetti ovat tässä tärkeä apu.

Kukaan tuskin uskaltaa vielä ennustaa, milloin pahin vaihe on ohi. Jossittelulta voi kuitenkin leikata siivet varustautumalla tulevaan niin hyvin kuin on mahdollista.