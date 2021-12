Ukrainan kriisiin on löydettävä ratkaisu pian

Lännen ja Venäjän välit ovat viilenneet kylmän sodan hyytävimpien vuosien tasolle.

Vuoden vaihtuessa kiristynyt tilanne Ukrainan rajalla on suuren mielenkiinnon kohteena kansainvälisessä politiikassa. Kasvaneiden jännitteiden myötä Venäjän välit Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ovat jäätävimmät aikoihin.

Tilannetta on verrattu jopa vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisiin, joka oli lähellä aloittaa ydinsodan. Siitäkin selvittiin neuvottelemalla, vaikka kiivasta puhetta kuultiin ja sapeleita kalisteltiin näyttävästi puolin ja toisin.

Toivottavasti myös tällä kertaa ratkaisu kriisiin löytyy, vaikka juuri tällä hetkellä osapuolet näyttävät olevan toisistaan niin kaukana kuin olla voi.

Venäjä on keskittänyt Ukrainan vastaiselle rajalle noin 100 000 sotilaan vahvuisen taisteluvalmiin sotajoukon. Vaikka Venäjä väittää, että kyseessä on sotaharjoitus, näin suuren armeijan keskittäminen on saanut lännen epäilemään Venäjän suunnittelevan hyökkäystä Ukrainaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut länneltä takuita siitä, että se ei ota uusia jäseniä Natoon Venäjän etupiiristä. Vaikka vaatimus kohdistuu ennen kaikkea Ukrainaan, tähtäimessä on myös uudet hävittäjänsä Yhdysvalloista ostanut Suomi.

Venäjä on vaatinut Natoa vetämään joukkonsa maista, jotka ovat liittyneet Natoon vuoden 1997 jälkeen. Tämä tarkoittaa Baltian maiden lisäksi Slovakiaa, Puolaa, Unkaria ja Romaniaa.

Venäjän vaatimukset ovat täysin epärealistisia. Nato on jo ilmoittanut, että Euroopan maat päättävät itse omista turvallisuusratkaisuistaan. Myöskään Yhdysvallat ei Putinin vaatimuksiin suostu. Se on uhannut Venäjää ”ennennäkemättömillä” pakotteilla, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Vaikka kylmän sodan viima puhaltaa nyt vahvana Euroopan yllä, hyvä merkki on, että neuvotteluyhteyttä Venäjän ja lännen välillä on kiivailusta huolimatta pidetty koko ajan yllä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Putin puhuivat puhelimessa 7. joulukuuta. Heidän oli määrä keskustella puhelimitse uudelleen torstaina.

Yhdysvaltain ja Venäjän on määrä neuvotella ydinaseista ja Ukrainan tilanteesta Genevessä 10. tammikuuta. Vaikka presidentit eivät paikan päälle matkusta, tapaamisesta voi olla apua jännitteiden laskemisessa. Suljettujen ovien takana voidaan puhua myös asioista, joita ei tiedotustilaisuuksissa ruodita.

Positiivinen signaali on myös se, että tulitaukosopimus Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten välillä uusittiin kaikessa hiljaisuudessa joulun alla Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin välityksellä.