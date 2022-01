Terveys on muuta kuin tartuntojen seuraamista – Korona opettaa meitä toimimaan notkeammin

Elämää koronan kanssa on jatkossa arvioitava selvemmin kokonaisuutena. Näkökulmia on monia.

Vuosi 2021 oli kokonaisuutena erikoinen. Tuskin vuoden alussa osattiin ennustaa miten elämämme aaltoilee sulkutilasta lähes vapauteen saakka ja uudestaan sulkuun. Vuosi opetti meitä, että elämä pandemian keskellä muuttuu koko ajan, mutta sen kanssa on opittava elämään. Tällöin pitää ymmärtää, että kyse on muustakin kuin vain tartuntalukujen seuraamisesta.

Lue lisää: Omikron on pian Pirkanmaan valtavirus, ja sairaala­kuormituksen kohtalon hetki voi olla vielä edessä – Nämä neljä seikkaa vihjailevat kuitenkin pandemian selättämisestä

Suoran terveys- ja terveydenhuoltonäkökulman takana on piilossa asioita, jotka eivät näy välittömästi tai ole mitattavissa, esimerkiksi muiden sairauksien hoidon puute ja niistä aiheutuvat kuolemat. Se osataan jo sanoa, että monia leikkauksia ja lasten välttämättömiä leikkauksia on siirretty koronapotilaiden hoidon takia.

Entä millaiset vaikutukset aaltoilevalla elämällä on lasten ja nuorten pitkäaikaiseen kehitykseen ja kokemuksiin?

Yli 60-vuotiaille elämän turvaaminen on kaiken lähtökohta, kun elettyä elämää on jo takana. Alle 30-vuotiaat haluavat elää suuremman riskin kanssa, koska heillä ei ole vielä riittävästi kokemuksia. Nuorilla saattaakin olla tunne, että nyt riittää. Heidän mahdollisuuksiaan elää rajataan liikaa. Tämä on näkökulma, joka pitäisi ottaa tarkemmin huomioon lasten ja nuorten elämään liittyvässä harrastus-, koulu- ja korkeakoulumaailmassa.

Taloudellinen näkökulma on tärkeä. Vain taloudellinen hyvinvointi ja teknologinen kehittyminen mahdollistavat rokotteiden kehittämisen.

Myös yritykset kehittyvät ja käy väistämättä niin, että tuotteet, palvelut, elämykset ja matkailu muuttuvat suuntaan, että viruksen kanssa voidaan elää. Koronavirusta edeltävään elämäntyyliin ei ehkä täysin palata.

Kriisi on näyttänyt oikeudellisten ja taloudellisten mekanismien hitauden ja jäykkyyden. Erityisesti oikeudelliset näkökulmat pandemiatilanteessa täytyy selvittää tarkemmin. Esimerkiksi rajoitusten säätäminen täytyy olla joustavampaa ja selkeämpää, aidon riskiarvion mukaista. Myös vastuiden täytyy olla selvemmät.

Koronakriisi ei ole myöskään ainoa asia maailmassa. Esimerkiksi ilmastokriisi on todellinen ja vaatii nopeita, globaaleja ratkaisuja.

Koronakriisi on näyttänyt, että ihminen on uskomaton sopeutuja ja osaa keksiä ratkaisuja, kun on pakko.

Vuosi 2022 on vuosi, jolloin toivottavasti pandemia hellittää ja viruksen kanssa elämisestä puhutaan laajemmassa kehyksessä.

Kokonaisarvio koko yhteiskunnan tilanteesta on tarpeen. Paremmat ja kokonaisvaltaisemmat perustelut auttavat meitä kaikkia ymmärtämään päätöksiä, joita pandemiatilanteissa joudutaan jatkossa tekemään.