Pandemian keskellä on saatu aikaan valtavia asioita

Korona on yllättänyt kerta toisensa jälkeen, mutta silti elämä ja kaupunki menevät eteenpäin.

Mennyt vuosi 2021 oli Tampereella isojen muutosten vuosi. Keväällä ratikka aloitti kaupallisen koeliikenteen ja elokuussa virallisen liikennöinnin, joulukuussa areenakokonaisuus ravintoloineen sekä hotelli ja kasino avasivat ovensa. Kesäkuun kuntavaaleissa valittiin uudet päättäjät ja myös kaupungin pormestari vaihtui.

Vuosi elettiin yhä korona-aikaa ja voisi ajatella, että Tampereen historialliset hetken koettiin pandemian niitä varjostaessa. Toinen näkökulma on se, että täällä ei ainoastaan onnistuttu saamaan liikkeelle ja tehtyä järisyttävän isoja asioita, vaan tehtyä ne keskellä pandemiaa. Se korostaa entisestään saavutusten ja tehdyn työn arvoa.

Eikä kyse ole vain jättihankkeista. Yhtä lailla kaikki työ on tehty normaalia vaativammissa oloissa ja osaan yrityksistä, ammattilaisista ja työpaikoista rajoitukset tai pandemian aiheuttama työpaine ovat kohdistuneet kohtuuttomalla tavalla.

Syksyllä näytti jo siltä, että vuonna 2022 sote-uudistuksen lisäksi isona tehtävänä on koronan jättämien vaurioiden korjaaminen ja sen tukeminen, että yhteiskunta, ihmiset ja yritykset alkavat toipua korona-ajasta. Nyt uuden vuoden kynnyksellä näkymä on jälleen hyvin sumuinen. Korona on yllättänyt kerta toisensa jälkeen.

Silti elämä ja kaupunki menevät eteenpäin. Historialliset aluevaalit tammikuussa käynnistävät jälleen yhden muutosten vuoden.

Tällä tietoa helmikuussa alkaa Näsisaaren rakentaminen, jotta raitiotie saadaan sujuvoittamaan myös Tampereen länsipuolen liikennettä. Sulkavuoren työmaalla kallioluola alkaa muuttua nykyaikaiseksi jätevedenpuhdistamoksi. Tampereen Sähkölaitoksen suurinvestointi Naistenlahti 3 -biovoimalaitos valmistuu loppuvuodesta ja vie Tamperetta ison harppauksen kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Toukokuussa tilanne toivottavasti on se, että Tampereella voidaan pelata MM-jääkiekkoa täysille katsomoille ja koko kaupunki voi antautua kiekkohuumaan. Kiekkoturistien virta olisi koronan koettelemalle matkailu- ja ravintola-alalle varmasti enemmän kuin tervetullut.

Kun maailmanmestari on selvillä, päästään niin ikään toivottavasti pian käynnistämään työt Itsenäisyydenkadun tunnelin alueella, josta lähtee liikkeelle koko iso henkilöratapihan uudistus ja asemakeskuksen rakentaminen.

Voi varmaan sanoa, että siinä missä 2021 oli isojen hankkeiden supervuosi, ei vuosi 2022 sille muutosten määrässä ja merkittävyydessä paljon häviä. Ehkä vasta tulevina vuosina todella hahmottuu se, mihin täällä koronan keskellä pystyttiin.