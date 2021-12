Kirkko ei ole onnistunut löytämään rooliaan 2020-luvun suomalaisperheen arjessa.

Jouluna kirkko on monessa perheessä läsnä enemmän kuin koko vuotena yhteensä. Monien tärkeisiin perinteisiin kuuluvat kauneimmat joululaulut ja läheisten muistelu haudalla.

Koronan vuoksi kirkon tapahtumia perutaan osin Pirkanmaalla tänä jouluna, kun Aluehallintovirasto päätti kieltää kaikki yleisötapahtumat.

Kirkko tulee lähelle ihmisten arkea esimerkiksi ruoka-avun, perinteiden ja tapahtumiensa ansioista, mutta instituution syvempi merkitys ja tarve yhteiskunnassa on vähentynyt merkittävästi. Tämä murros on ollut käynnissä vuosikymmeniä eikä se osoita laantumisen merkkejä.

Keskeinen käänne oli uskonnonvapauslain muutos, joka tuli voimaan vuonna 2003. Sen jälkeen kirkosta pystyi eroamaan ilmoituksella ja pian ilmestyi tähän tarkoitukseen luotu verkkosivu.

Viimeisten kymmenen vuoden muutos on raju. Evankelisluterilaisesta kirkosta on eronnut yli 600 000 ihmistä vuosina 2010–2020.

Tämä näkyy Tampereella selvästi. Kun vuonna 2010 kirkkoon kuului yli 72 prosenttia tamperelaisista, vuonna 2020 luku oli enää reilut 61 prosenttia (Uutiset A6–9).

Aamulehden verkkosivuilla perjantaina julkaistu hakukone kertoo, kuinka suuri osuus asuinalueesi asukkaista kuuluu kirkkoon Tampereella ja miten kirkkoon kuuluvien määrä on muuttunut kymmenessä vuodessa.

Mistä jäsenkato johtuu? Aiempaa yksilökeskeisempi kulttuuri ja yleinen kriittisyys instituutioita kohtaan vaikuttavat varmasti taustalla. Myös liberaalien ja konservatiivien seurakuntalaisten väliset näkemyserot ovat jyrkentyneet. Erilaiset näkemykset esimerkiksi siitä, pitäisikö kaikki pariskuntia palvella yhdenvertaisesti, hajottavat kirkkoa sisältä päin.

Silti keskeinen ongelma on se, että kirkko ei ole onnistunut tekemään itsestään merkityksellistä arjessa, etenkään nuorille aikuisille ja heidän perheilleen. Kirkko auttaa pakolaisia ja vähävaraisia, mikä on äärimmäisen tärkeää, mutta tavalliselle keskituloiselle tarjolla on varsin vähän.

Media tekee jatkuvasti juttuja siitä, kuinka selvitä modernista arjesta työn ja perheen paineissa tai sietää epävarmaa maailmaa, kuten koronan kaltaisia poikkeusoloja, myös henkisesti. Mielenterveysongelmat kasvavat ja apua kaivataan yhä enemmän. Tähän huutoon kirkko ei ole kyennyt vastaamaan riittävästi.

Kuten Tampereen eteläisen seurakunnan vs. johtava pappi toteaa Aamulehden haastattelussa: ”Ei tapahdu riittävää havahtumista siihen, että ajat ovat muuttumassa.”