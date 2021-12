Koronatilanne synkkenee, mutta moni asia on hyvin

Rokotteiden merkitys on valtava oman terveyden ja pandemian kannalta.

Toinen pandemiavuosi lähenee loppuaan tilanteessa, jossa uusi koronavirusmuunnos uhkaa levitä ennennäkemättömällä nopeudella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin arvion mukaan rokottamattoman riski saada tartunta on suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös syrjäisemmillä seuduilla asuvien on viimeistään nyt syytä ottaa rokote, sillä virus leviää entistä laajemmin pieniinkin kuntiin.

Koronapotilaita hoitavalle henkilökunnalle on tulossa valitettavan työntäyteinen joulu. Erityisesti tehohoito on vaarassa ylikuormittua.

Taudin leviämistä hillitään nyt rajoituksilla, jotka kohdistuvat muun muassa yleisötapahtumiin ja julkisiin tiloihin. Aivan yhtä tiukkaa sulkua ei kuitenkaan aseteta kuin keväällä 2020.

Syksyllä moni ehti jo ajatella, että pandemia hiipuu ja voimme palata hiljalleen normaaliin. Valitettavasti koronavirus on arvaamaton ja pandemian kulkua on lähes mahdoton ennustaa. Viimeistään loppuvuosi on opettanut, että lähitulevaisuutta koskevat arviot voivat vanhentua nopeasti.

Vaikka koronatilanne vaikuttaa synkältä, moni asia on hyvin. Vaikuttaa siltä, että vaikka rokotetunkin riski sairastua on kasvanut, tauti on perusterveillä rokotetuilla yleensä onneksi melko lievä. Mahdollisia pitkäkestoisia vaikutuksia tosin ei vielä tarkkaan tunneta.

Kolmosrokotteisiin kohdistuu nyt suuri kysyntä. Rokotteiden merkitys oman terveyden suojelussa ja koko pandemian torjunnassa on valtava. Rokotteita riittää, kunhan vaan rokottajia löydetään tarpeeksi.

Kriisitietoisuus on kasvanut, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että maski on palannut yhä useamman kasvoille esimerkiksi kauppareissujen ajaksi. Moni tekee jo tottuneesti koronaviruksen kotitestin ennen esimerkiksi tuttavien tapaamista.

Yhteiskunta sopeutui pandemiaan alkujärkytyksen jälkeen yllättävän hyvin, eikä taloustilanne kevään 2020 notkahdusta lukuun ottamatta näytä toistaiseksi erityisen huolestuttavalta. Se on kuitenkin syytä ymmärtää, että kokoontumis- ja aukiolorajoitukset vaikuttavat rajusti yritysten toimintaedellytyksiin ja ihmisten hyvinvointiin. Rajoituksia ei pidä määrätä yhtään sen enempää kuin on pandemian hallinnan kannalta välttämätöntä.

Moni hiljentyy pian joulun viettoon perhepiiriin. Hyvässä tapauksessa joululomat hieman helpottavat vaikeaa koronatilannetta. Sekin kannattaa muistaa, että vaikka päivä oli tiistaina talvipäivänseisauksessa lyhyimmillään, nyt se taas pitenee.