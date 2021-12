Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä koronavirus ei odota

Kansa odottaa hallitukselta selkeitä ja yksimielisiä linjauksia. Päätöksiä on pystyttävä tekemään nopeasti muuttuvassa tilanteessa.

Koronakurimus ei hellitä otettaan. Suomi joutuu valmistautumaan toistamiseen jouluun, jota värittävät erilaiset rajoitukset ja suositukset. Maailmalta kantautuu yhä huolestuttavampia tietoja omikronmuunnoksen leviämistä. Useat Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön kovat rajoitukset. Esimerkiksi Hollantiin on tulossa kuukauden pituinen sulkutila.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri odottaa, että hallitus ottaisi käyttöön hätäjarruksi kutsutun mekanismin. Koronakriisi on entistä hankalampi, sillä omikronmuunnos näyttää tarttuvan myös kaksi kertaa rokotettuihin.

Pirkanmaa selvisi koronakriisin alkumetreillä mallikkaasti, mutta nyt maakunnasta on tullut yksi Suomen vaikeimmista tautialueista. Hallitus peräänkuulutti terveydenhuollon ammattilaisia koronatalkoisiin viime viikolla. Tampereen yliopistollinen sairaala vetosi heihin niinikään yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa.

Tampere on rekrytoinut nykyisten sairaanhoitajien lisäksi sairaanhoidon opiskelijoita, eläkkeellä olevia, alanvaihtajia ja lääkäreitä. Samaten uusia rokotusaikoja on avautunut tarjolle.

Kunnat toimivat oikein, sillä nyt ei ole yhtään aikaa hukattavaksi.

Väestön rokottaminen on tässä vaiheessa pandemian torjunnan tärkein keino, koska rokotuksilla vähennetään taudin ilmaantuvuutta ja suojellaan riskiryhmiä. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni talkoisiin kutsuttu ammattilainen voisi ottaa kutsun vastaan.

Koronatalkoisiin on ilmoittautunut myös kirkko. Se aikoo olla mukana rokotus- ja jäljitystyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kirkon palveluksessa on satoja diakoniatyöntekijöitä, joista monilla on terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys.

Se mahdollistaa rokotusten antamisen ja koronajäljityksen. Kirkko on valmis tarjoamaan myös seurakuntien tiloja käyttöön.

Huoli on yhteinen, joten on hyvä, että talkoissa on mukana niin paljon eri toimijoita kuin mahdollista. Kiireen keskellä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei virheitä tai ylilyöntejä synny.

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan uusista rajoituksista tiistaina. On toivottavaa, että sieltä saadaan selkeät linjaukset siitä, miten Suomessa edetään tästä eteenpäin. Onko tarpeen vetää hätäjarrusta, kun luvut näyttävät entistä synkemmiltä? Jos Suomi taas sulkeutuu, on mietittävä, miten selviämme siitä taloudellisesti.

Hallitukselta odotetaan myös yksimielisyyttä ja ennen kaikkea ryhtiliikettä johtajuuteen, jota on jouduttu silloin tällöin peräänkuuluttamaan. Tietynlainen ketteryyskään ei olisi pahitteeksi.

Vaihtuuhan tilanne koronarintamalla päivittäin, välillä jopa tunneittain.