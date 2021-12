Jos on kiire, pitää ryhtyä toimeen heti

Koulujen joululoman pidentäminen voisi olla järkevämpää nyt kuin vasta loppiaisen jälkeen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) nosti viime viikolla kansakunnan koronakriisitietoisuutta julkisilla esiintymisillään. Moni lähes hämmästyi Ylen A-studiossa selkeäsanaisesti esiintynyttä Kiurua, kun tämä painotti, että ”Suomella on kiire”.

Ja tosiaan, jos katsoo Suomen koronailmaantuvuutta, tilanne on heikentynyt joulukuussa nopeasti. Silti näyttää siltä, että kiire näkyy vain puheissa, vähemmän ainakaan maan hallituksen toimissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla, että koronapassin käytön rajoittaminen olisi kova toimi. Hän myös sanoi, että keinovalikoimassa voisi olla esimerkiksi koululaisten joululoman pidentäminen loppiaisen jälkeen.

Jos oltaisiin oltu hieman etunojassa liikkeellä, olisi voinut olla viisasta päästää tästä päivästä alkaen joululomalle ne lapset, joiden perheille se olisi ollut mahdollista. Kouluissa on ollut mittavia tartuntaketjuja ja aikaistettu loma olisi voinut auttaa katkaisemaan niitä. Varsinkin, kun lukuvuoden viimeiset päivät ovat opetuksen näkökulmasta usein kevyen puoleisia ja lisäksi moni perhe haluaisi varmasti minimoida tartuntariskit ennen pyhiä.

Samoin terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä koronan hoidossa on puhuttu keväällä kaksi vuotta. Silti edelleen vain selvitetään vaikkapa rokotusasioissa täydennyskouluttamisen mahdollisuutta tai puolustusvoimien keinoja auttaa. Kunnat ovat kuitenkin aika lailla yksin järjestämässä kolmansia rokotteita jatkuvan niukkuuden keskellä.

Pahasti kuitenkin näyttää siltä, että kolmansissa rokotteissa ei ole ainoastaan kiire, vaan niiden kanssa taidetaan olla myöhässä. Omikronmuunnos on vyörynyt Suomeen sellaisella vauhdilla, ettei kolmansia rokotteita ehditä enää rokottamaan sellaista vauhtia, että se auttaisi lähiviikkoina.

Suomen tärkeimpiä koronapäätöksiä ei näytetä tekevän proaktiivisesti, vaan vasta kun on ihan pakko. Näin on ollut jo pidemmän aikaa.

Pirkanmaalla ollaan valmiita ottamaan tiukempia alueellisia keinoja käyttöön pian. Pirkanmaan tartuntatilanne on nyt maan huonoimpia, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo Aamulehden haastattelussa sunnuntaina, että koronatapauksia on liikaa ja kun sairastuneita on paljon, mukana on myös vakavia oireita saavia potilaita. Valoa tilanteeseen tuo hyvä rokotekattavuus, mutta sekään ei yksin riitä.