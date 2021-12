Tarjontaa on ollut vähemmän, mutta samaan aikaan ihmiset ovat halunneet kuluttaa tavaraa entistä enemmän.

Tavaroiden, palvelujen ja energian hinta nousee vuosikymmenten ennätystahtia, Yhdysvalloissa yli kuuden prosentin, Euroopassa lähes viiden prosentin vauhtia.

Koronakriisi on tehnyt pullonkauloja logistiikka- ja tuotantoketjuihin. Esimerkiksi elektroniikkatuotteiden hinnat ovat nousseet, kun osien saatavuus ja laitteiden kuljetukset ovat tökkineet. Autojen ja tietokoneiden toimituksissa on ollut pitkiä viiveitä mikropiiripulan takia.

Tarjontaa on ollut vähemmän, mutta samaan aikaan ihmiset ovat halunneet kuluttaa tavaraa entistä enemmän. Kuluttajat ovat halunneet ostaa tavaroita jopa 6 prosenttia enemmän kuin ennen koronakriisiä. Kova kysyntä on osin yllättänyt talousasiantuntijat ja sen takia Yhdysvalloissa on jo lopetettu puheet väliaikaisesta inflaatiosta.

Nollakorko, poikkeukselliset elvytyspaketit ja jopa ihmiselle jaetut suorat shekit ovat saaneet aikaan tilanteen, että hinnat nousevat rajusti.

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit kertoivat viikolla lopettavansa asteittain määrällisen elvytyksen. Esimerkiksi EKP on ostanut markkinoilta arvopapereita 1 600 miljardin euron arvosta, jotta pankit ovat voineet myöntää yrityksille ja kotitalouksille lainaa siedettävillä ehdoilla. Osto-ohjelma loppuu maaliskuuhun mennessä.

Taloutta on pumpattu vauhtiin poikkeuksellisin keinoin, mutta se kuumenee niin kovaa tahtia, että koronnostot ovat jo esillä.

Normaalissa taloustilanteessa korkoja nostettaisiin vähintään inflaation tahtiin. Keskuspankeilla on kuitenkin hallussaan niin paljon valtioiden lainoja, että koron nostaminen on jyrkästi vaikeaa, lähes mahdotonta. Jos korkoja nostettaisiin viiteen prosenttiin, moni maa, muun muassa Italia olisi välittömissä vaikeuksissa.

Hintojen nousu on erityisen vaikea asia pieni- ja keskituloisille, jotka eivät ole pystyneet kerryttämään varallisuuttaan ostamalla kiinteistöjä, asuntoja tai osakkeita.

Nollakorkojen aikana varallisuuserot ovat kasvaneet, mutta inflaatio korostaa eroja. Kun kauppaostosten ja energian hinta nousevat, eniten kärsivät ne, joilla varallisuutta ei ole kertynyt puskuriksi.

Jos hintojen nousu ei kompensoidu palkansaajille tulojen kasvuna eli palkankorotuksina, on edessä arjen kurjistuminen.

Esimerkiksi muutaman prosentin palkankorotukset ovat laiha lohtu, jos hinnat nousevat viiden prosentin tahtia ja korot nousevat vaikkapa kolmen prosentin tasolle. Kansalaisen on syytä olla nyt arjessaan hyvin hintatietoinen, koska nollakorkoisen rahan juhlat ovat loppumassa. Viimeistään nyt voi olla aika säästää hieman sukanvarteen, koska arjen talouden lähitulevaisuus voi olla epävarma.